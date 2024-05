Aktien, künstliche Intelligenz, Bitcoin und Gold: Die besten Börsenkenner beantworten alle wichtigen Fragen zu den Trendthemen. Plus: Spezial-Analyse

Die immer kompliziertere Welt wirft mehr Fragen auf denn je. Auch bei Investoren. Das bestätigte kürzlich die Anlegermesse Invest in Stuttgart. €uro hat die wichtigsten Fragen an einige der besten Fachleute weitergegeben — und sie sprechen Klartext, während sich manch anderer Experte lieber mit „einerseits/andererseits“ aus der Affäre zieht.



Warum er sicher ist, den DAX am Jahresende bei 20.000 Punkten zu sehen, erläutert Thomas Gebert, Pionier der quantitativen Aktienanalyse. Wir ergänzen das mit vier Top-Analysten durch den genaueren Blick auf vier DAX-Aktien.

In der neuen €uro erfahren Sie, von welchen Aktien Philippe Houchois von Jefferies, seine Kollegen Janardon Menon und Simon Toennessen sowie Meike Becker von HSBC überzeugt sind und welche Kurspotenziale sie für diese Aktien erwarten.



Top-Werte der KI

Bei Aktien, genauer bei Top-Werten der künstlichen Intelligenz (KI), hat Fondsmanager Hendrik Leber einen Favoriten, der sich vervielfachen, also um 200, 300, 400 Prozent zulegen kann. Leber, der sich für neue Technologien begeistert, hat auch ein klares Bitcoin- Kursziel: 100.000 Dollar.

Goldene Zeiten

Die Gründe für die neuen Goldpreis-Rekorde legt in einer ausführlichen Analyse Ronald Stöferle von Incrementum dar, der Goldexperte schlechthin. Selbst nach seiner konservativen Prognose kann sich der Goldpreis bis 2030 verdoppeln.



Schließlich bieten wir, insbesondere für Deutschland, ergänzend die exklusive Analyse des neuen Neodirigismus, der Kosten der verkorksten Energiewende und eines drohenden Verteilungskonflikts.



Lesen Sie auch in der neuen Ausgabe von €uro, warum Deutschlands bekanntester Ökonom Hans-Werner Sinn gleich mehrfach eine Lanze für die Aktie bricht.

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Traumhausen liegt kopfüber landunter

Deutschlands Immobilienmarkt steht Kopf: Preise sinken, doch die Bankzinsen bleiben hoch. Potenzielle Käufer sollten ohne Druck ein neues Eigenheim suchen (S.14)



Endlich wieder Shoppinglaune

Nach einem tiefen Einbruch belebt sich das Geschäft mit Mergers & Acquisitions. Mit fünf potenziellen Übernahmekandidaten und zwei Produkten setzen Anleger auf ein Comeback der Kauflust (S.54)



Der neue Kupfer-Kult

Das rote Metall ist für die Energiewende unverzichtbar. Ein großer Übernahmeplan lenkt den Blick auf die glänzenden Perspektiven (S.60)



Wankt der MSCI World?

Droht ein Ende der 15-jährigen US-Aktien-Hausse? Ein MSCI-World-ETF mit 71-prozentigem US-Anteil würde dann zur Renditebremse (S.64)



Gegen die Knappheit

Klimawandel und Bevölkerungstrend erhöhen den Druck auf eine der wichtigsten Ressourcen: Wasser. Versorgungs- und Reinigungstechnologien bieten Anlagechancen (S.74)



