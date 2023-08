Die Schlagzeilen werden meist von den großen Unternehmen dominiert. Kleinere Aktien mit großem Potenzial werden darum leicht übersehen. €uro am Sonntag hat zehn Geheimfavoriten herausgepickt, die bis zu 20 Prozent Dividendenrendite und 100 Prozent Kurspotenzial bieten.

Die Auswahl ist riesig: Fast 400 deutsche Unternehmen werden an der Frankfurter Wertpapierbörse in Prime und General Standard gehandelt. Die Riesen SAP und Siemens sind mehr als 100 Milliarden Euro wert, bei den kleinsten der Kleinen liegt die Marktkapitalisierung unter der Millionenmarke. Die Masse der Investoren konzentriert sich bei der Geldanlage auf die Schwergewichte. Diese werden besonders intensiv unter die Lupe genommen. Ein DAX-Konzern wird laut Datenbank des Finanzdienstes Bloomberg im Schnitt von 24 Analysten regelmäßig beobachtet — dreimal so viele wie bei einem SDAX-Mitglied.

Weniger Aufmerksamkeit bei den Kleinen kann bedeuten, dass dort eher unentdeckte Potenziale zu finden sind als bei den im Scheinwerferlicht stehenden Riesen. Zugleich sind die Nebenwerte oft stärker auf Spezialgebiete fokussiert und können flexibler auf neue Entwicklungen reagieren als die oft bürokratischen Riesen.

€uro am Sonntag hat zehn der kleineren deutschen Aktien herausgesucht, bei denen wir überdurchschnittlichesKurspotenzial sehen. Angestrebt wurde bei der Auswahl eine breite Mischung mit mehreren Branchen. Mit jeweils zwei Aktien ist die Softwarebranche in der finalen Liste vertreten, weil dort das Wachstumspotenzial durch die Digita- lisierung der Welt besonders groß ist und Skaleneffekte einen Gewinnhebel bieten. Ebenfalls zwei Titel stammen aus der zyklischen Automobilindustrie, da dort das Bewertungsniveau im aktuellen Umfeld niedrig ist.

Das größte Kurspotenzial sieht die Redaktion bei einer Biotech-Firma, die vor einer für die Zukunft des Unternehmens wichtigen Entscheidung steht. Ebenfallsdabei: Ein Finanzdienstleister aus Frankfurt, bei dem Aktionäre im kommenden Jahr auf mehr als 20 Prozent Dividendenrendite kommen können.

Um welche 10 Geheim-Aktien es sich handelt, das lesen Sie ab sofort in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag.

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft

Kursziele hemmen

Experten sehen aktuell kaum noch Luft für die Aktie des Softwareanbieters. Ein Discountzertifikat ist eine gute Alternative (S.28)

Wenig Bewegung

Klare Impulse sind weiterhin Mangelware. Die Tage der fast historisch niedrigen Volatilität beim Bitcoin dürften aber gezählt sein (S.30)

Kaufen und Sanieren

Das Unternehmen ist auf Expansionskurs. Eine attraktiv verzinste Anleihe unterstützt die Finanzierung (S.33)

Rekordergebnis für Warren Buffett

Entgegen den Erwartungen glänzt das Konglomerat im zweiten Quartal mit einem operativen Rekord. Die Aktie erreicht ein neues Allzeithoch (S.44)

Barbillion in zwei Wochen

Der Film „Barbie“ erzielt innerhalb von zwei Wochen über eine Milliarde Dollar an Einnahmen. Davon profitiert auch der Medienkonzern. Ähnliche Filme könnten nun folgen (S.46)

€uro am Sonntag: Ihre Börsenzeitung zum Wochenende

Neuigkeiten aus Politik, Wirtschaft und Börse, ausführliche Hintergrundinformationen und exklusive Berichte – alles leicht verständlich und übersichtlich aufbereitet und damit ideal für Börsenneulinge sowie Profi-Anleger.

Entdecken Sie €uro am Sonntag jetzt im Probeabo: Sie erhalten 4 digitale Ausgaben zum Vorteilspreis von 8,98 € statt 17,96 €.

Jetzt 50 % sparen