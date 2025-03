Der Bundestag verabschiedete ein gewaltiges Investitionspaket. Profiteure des Paradigmenwechsels sind zum Teil sehr günstig bewertet

In puncto Staatsverschuldung galt Deutschland lange als europäischer Musterschüler. Nach dem am Dienstag im Bundestag mit den Stimmen von Union, SPD und Grünen beschlossenen Sondervermögen über eine halbe Billion Euro und der Aufweichung der Schuldenbremse rückt die Bundesrepublik künftig näher an Staaten wie Frankreich oder Spanien heran.



Mit den Milliardensummen sollen in den nächsten Jahren nicht nur die Bundeswehr aufgerüstet und die marode deutsche Verkehrsinfrastruktur modernisiert werden, sondern auch Subventionen für den Ausbau von erneuerbaren Energien und umweltfreundlichen Technologien finanziert werden.

Das Gros der deutschen Ökonomen erwartet, dass die gigantischen Investitionspläne einen positiven Effekt auf das hiesige Wirtschaftswachstum haben werden. Laut Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung dürfte es etwa ein Prozent höher ausfallen als ohne das Sondervermögen.



Zwar löste das Abstimmungsergebnis am Dienstag an den deutschen Börsen keine Jubelstürme aus, doch die zuletzt ohnehin schon stark gelaufenen heimischen Indizes setzten ihre Aufwärtsbewegung weiter fort. Die Performance seit Jahresbeginn des SDAX überflügelte nun sogar den DAX.

Trotz der zum Teil erheblichen Kursgewinne finden sich unter den deutschen Werten nach wie vor Aktien, die günstig bewertet sind.

