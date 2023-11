Diese deutsche Bank bietet zwei Festgelder an. Für das hoch verzinste Angebot muss man ein kleines bisschen suchen

Von der İşbank gibt es zwei unterschiedliche Festgeldangebote, die jeweils unterschiedliche Zinssätze anbieten. Mit einem kleinen Kniff können sich Sparer die höchsten Zinsen sichern – und so funktioniert es: Auf der Homepage der İşbank finden Privatkunden unter dem Menüpunkt „Produkte“ eine Unterkategorie mit Festgeldern. Wer darauf klickt, kommt zu dem „normalen“ Festgeldangebot der Bank und erhält für die Laufzeit von einem Jahr und zwei Jahren 3,50 Prozent Zinsen p.a.

Wer sich jedoch statt für den Menüpunkt „Produkte“ für den Menüpunkt „digitale Kanäle“ entscheidet, bekommt eine Unterkategorie „İŞWEB Festgeld“ angezeigt. Wer darauf klickt, bekommt ebenfalls Festgeld-Angebote – allerdings mit höheren Zinssätzen. So bietet das „İŞWEB Festgeld“ für die Laufzeiten von einem Jahr und von zwei Jahren jetzt 4,30 Prozent p.a. Das sind die höchsten Zinsen einer deutschen Bank für diese beiden Zeiträume (Stand: 13.11.2023). Die Bank hat die Zinsen für diese beiden Zeiträume nämlich gerade von zuvor 4,15 Prozent auf nun 4,30 Prozent angehoben. Für beide Festgeldkonten gilt eine Mindestanlage von 2500 Euro, maximal können 250.000 Euro angelegt werden. Voraussetzung für die Eröffnung eines der beiden Festgeldkonten ist ein İŞWEB Konto als Abwicklungskonto.

Hier geht es zum BÖRSE ONLINE Festgeldvergleich

Neuer Zins-Newsletter Sie wollen höhere Zinsen für Ihr Tagesgeld und lieben Steuertipps, die Ihnen 2024 viel Geld sparen? Der neue kostenlose Newsletter von €uro, dem Magazin für Wirtschaft und Geld, startet im Dezember und liefert Ihnen jeden Freitag wissenswerte Finanzinformationen – und noch viel mehr. Jetzt anmelden und profitieren.

Die İşbank AG gehört zur türkischen Großbank Türkiye İş Bankası A.Ş., hat aber ihren Sitz in Frankfurt am Main und ist ein deutsches Finanzinstitut. Entspechend sind Einlagen bei der İşbank AG im Rahmen der Entschädigungseinrichtung der deutschen Banken GmbH (EdB) als gesetzliches Einlagensicherungssystem gesichert, die Sicherungsgrenze der EdB beträgt pro Einleger 100.000,- €. Darüber hinaus ist die İşbank AG dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands der deutschen Banken e.V. angeschlossen und sichert so auch darüber hinausgehende Beträge ab.



Auch interessant:



Zinswende: BMW Bank senkt die Zinsen beim Festgeld deutlich - was es jetzt bei allen Laufzeiten gibt



Zins-Trick: Diese Bank "versteckt" das Festgeld mit den höchsten Zinsen in ganz Deutschland: Wie Sparer es finden