Eine Studie gibt Aufschluss über die Vermögensentwicklung der Superreichen und ihre Investments für das neue Jahr



Stark gelaufene Aktienmärkte, Preisrally bei Gold und der größten Kryptowährung Bitcoin, die Aussicht auf sinkende Zinsen und dazu geopolitische Spannungen: Die Frage, wie man sein Geld in dieser Gemengelage jetzt am besten anlegt, beschäftigt nicht nur viele Privatanleger, sondern auch die Superreichen.



Eine Studie der Schweizer Großbank UBS hat die Vermögensentwicklung von Milliardären weltweit unter die Lupe genommen. Ergebnis: Sie konnten ihre Vermögen über die vergangenen Jahre deutlich vermehren und schlagen dabei auch den breiten Aktienmarkt.



Entsprechend lohnt der Blick auf die Investitionsentscheidungen der Geldelite: Jetzt noch Aktien kaufen? Bieten Immobilien nun wieder Potenzial? Und in welchen Regionen winken jetzt Chancen? Auf letztere Frage haben die Milliardäre eine klare Antwort: Nordamerika bleibt für Investments erste Wahl.



Bei der Frage nach den geeigneten Anlageklassen gehen die Meinungen auseinander. Fest steht: Entwicklungen aus dem Jahr 2024 wie die Zinsentscheidungen der Notenbanken in den USA und Europa sowie geopolitische Verwerfungen wirken sich auf die Investitionsvorhaben der Vermögenden für das kommende Jahr aus. Bei Aktien, Anleihen, Immobilien oder Rohstoffen beabsichtigen viele Superreiche, in den kommenden Monaten tätig zu werden.



Welche Investments bei den Milliardären jetzt hoch im Kurs stehen und bei welchen Anlageklassen sie für 2025 Handlungsbedarf sehen

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Übernahmekampf treibt BPM-Aktie

Unicredit-Chef Orcel will nach der Commerzbank-Abfuhr Italiens Nummer 3, Banco BPM, übernehmen – und bekommt es mit einem „weißen Ritter“ aus Frankreich zu tun (S.6)



Licht und Schatten

Dieses Softwareunternehmen legt gute Zahlen vor, enttäuscht aber beim Ausblick. Investoren springen ab, auch wegen Fragezeichen bei KI (S.7)



Kommt nicht gut an

Aktionäre schreien angesichts der Übernahme von About You keineswegs vor Glück. Analysten sehen in dem Deal aber langfristig durchaus Positives (S.8)



Technologiebörse mit neuen Rekorden

Der Tech-Boom kennt derzeit kein Halten: Alphabet und Tesla treiben den US-Technologie-Index erstmals über 20.000 Zähler (S.14)



Zwischen Krieg und Frieden

Syrien hofft endlich auf Frieden – doch rund um den Globus toben viele Kriege, an potenziellen Krisenherden herrscht kein Mangel.

Wer keine Gewissensbisse hat, findet reichlich Investmentchancen (S.42)



