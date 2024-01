Die DAX-Konzerne dürften in diesem Jahr so viel Geld ausschütten wie noch nie. Bei Nebenwerten sind sogar bis zu 20 Prozent Dividendenrendite möglich.

Börsianer können sich im neuen Jahr erneut auf Dividendenrekorde freuen. Die Analysten der Commerzbank kalkulieren, dass allein die DAX-Konzerne knapp 53 Milliarden Euro ausschütten und damit die Summe des Vorjahres um zwei Prozent überbieten. Es wäre für den Index nach dem Corona-Einbruch der dritte Bestwert in Serie.

Noch tragen die meisten Unternehmen ihre Geschäftszahlen für den Jahresabschluss 2023 zusammen, schon jetzt aber lassen sich klare Tendenzen erkennen. BÖRSE ONLINE erwartet, dass mehr als die Hälfte der DAX-Mitglieder die Zahlung anhebt. Angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen und besonderen Probleme der deutschen Wirtschaft durch die hohen Energiepreise wäre das eine beachtliche Leistung.

Viele Unternehmen aus den Nachbarländern dürften ihre Ausschüttungen sogar noch deutlicher steigern. Der Vermögensverwalter Allianz Global Investors erwartet, dass europäische Unternehmen 433 Milliarden Euro Dividende zahlen und damit das Vorjahresniveau um 6,5 Prozent überbieten. Und es dürfte noch mehr werden: Zum Jahr 2025 erwarten die Experten Zahlungen in Höhe von 460 Milliarden Euro. Weltweit sind bereits im vergangenen Jahr nach Hochrechnung der Vermögensverwaltung Janus Henderson 1,63 Billionen Dollar ausgeschüttet worden.

Dividenden sind neben der Aussicht auf Kurssteigerungen die zweite wichtige Säule eines Aktieninvestments. Über die Ausschüttung können Börsianer regelmäßige Einkünfte erzielen, ohne Papiere zu verkaufen. Im Idealfall steigt die Zahlung jedes Jahr an. Das ist noch nicht alles. Langfristige Studien zeigen, dass die Kurse von Aktien mit Dividende weniger stark ausschlagen als Papiere ohne Ausschüttung — und damit die Nerven schonen.

BÖRSE ONLINE hat die internationalen Aktienmärkte zum Start ins neue Jahr nach attraktiven Dividendenwerten durchsucht. Ziel war es, Aktien aus unterschiedlichen Branchen mit hoher Dividendenrendite oder einer außergewöhnlichen Dividendenstory zu identifizieren. Ermittelt hat die Redaktion 15 Aktien aus Deutschland, Europa und den USA. Welche das sind, lesen Sie in der Titelgeschichte der aktuellen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

Und die Aktien haben es wirklich in sich: Denn darunter befindet sich eine Aktie, die dank eines besonderen Effekts in diesem Jahr fast 20 Prozent Dividendenrendite abwerfen könnte. Ein DAX-Konzern, der seine Dividende jedes Jahr um mindestens fünf Prozent steigern will. Ein Europäer, bei dem die Dividende (k)ein Glücksspiel ist. Und ein amerikanischer Dividendenwert, der manchmal sogar mehr als viermal im Jahr ausschüttet. Alles dazu lesen Sie in BÖRSE ONLINE.

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Mehr Cash, höherer Kurs:

Dieser Technologiekonzern will erste Angebote für seine Getriebesparte einholen. Auch ein weiterer Bereich könnte noch in diesem Geschäftsjahr verkauft werden (S.28)

Zum Einstieg wird auch mal geläutet:

Der Einstieg bei Fashionette war nur der Anfang. In diesem Börsenmantel steckt nun eine schlagkräftige Gruppe für E-Commerce. An der Börse wird das Buy-and-Build-Modell unterschätzt (S.30)

Nachfolge ungeklärt:

Ein Großteil der familiendominierten Firmen plant in den kommenden drei Jahren den Generationswechsel. Auch am Kapitalmarkt spielt dies eine große Rolle (S.34)

Bei Fasano am Rockefeller Center:

Mit dem Kauf von Global Infrastructure Partners will der weltweit größte Vermögensverwalter ein Schwergewicht in der Branche der Finanzinvestoren werden. Warum der Deal den Aktienkurs anschiebt (S.40)

Zurück auf dem Gipfel:

Während andere Börsen eher schlecht ins Jahr gestartet sind, geht es mit der Börse Tokio weiter nach oben. Dafür gibt es vier gute Gründe, von denen manche Aktien ganz besonders profitieren (S.44)

