Die weltgrößte Kryptobörse Binance bietet nun ihren Kunden an, Vermögenswerte auf Schweizer Konten zu transferieren. Der Schritt könnte eine Vorbildfunktion haben



Noch immer haftet den Kryptobörsen in Bezug auf Vertrauenswürdigkeit ein fader Beigeschmack an, was angesichts der zahlreichen Skandale, Betrügereien und Manipulationen in der noch jungen Geschichte der Branche nicht verwunderlich ist. Nun plant die Kryptobörse Binance, ein Stück Vertrauen zurückzugewinnen, indem sie es ihren Nutzern ermöglicht, ihr Vermögen bei einer unabhängigen Depotbank zu deponieren.

Wie die „Financial Times“ (FT) unter Berufung auf mit den entsprechenden Vereinbarungen vertraute Personen berichtet, hat Binance begonnen, einigen größeren Händlern zu erlauben, ihre Vermögenswerte bei unabhängigen Banken zu verwahren. (...)



Schweizer Urvertrauen

Bisher hatten die Kunden lediglich die Option, ihre Vermögenswerte entweder direkt bei Binance oder bei der Depotbank Cefcu zu verwahren. Die Kunden aber wollen mehr Sicherheit:

„Ich parke mein Geld lieber bei einer Schweizer Bank als bei Binance“, wird ein Vertreter einer Krypto-Handelsfirma von der FT zitiert. Schweizer Banken bieten ein höheres Maß an Sicherheit, da sie von den heimatlichen Regulierungsbehörden stärker überwacht werden.



Neben der durch den regulatorischen Rahmen gesetzten höheren Sicherheit dürfte auch das fehlende Vertrauen der Kunden gegenüber den Kryptobörsen eine Rolle spielen.

(...)

Lesen Sie den gesamten Artikel und um welche Schweizer Banken es sich handelt in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag.



Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

„Den Wendepunkt erreicht“

Größtes deutsches Geldhaus übertrifft die Erwartungen, setzt sich höhere Ziele und hebt die Dividende an (S.8)



Adidas-Aktie stürzt, Ausblick enttäuscht

Der DAX-Konzern erlebte nach seinen Quartalszahlen am Donnerstag einen heftigen Ausverkauf. Wie es weitergeht (S.10)



Diese Aktien machen Norwegen reich

Techtitel bescherten dem Land im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn. Unter dem Strich

kamen umgerechnet fast 200 Milliarden Euro Plus zusammen. Wie der Fonds investiert (S.14)



Aktionären vergeht der Appetit gründlich

Der Ausstieg dieses Essenslieferdienstes bei Deliveroo schmeckt Anlegern überhaupt nicht (S.17)



Zwischen Kaufrausch und Käuferstreik

Die Umsätze sinken, und jetzt greifen auch noch die Chinesen in großem Stil an: Womit der deutsche Onlinehandel kämpft und wo seine Chancen liegen (S.42)

€uro am Sonntag: Ihre Finanz-Wochenzeitung seit 1998

Zum 25-jährigen Jubiläum erstrahlt €uro am Sonntag in neuem Look und liefert zusätzlich zur regulären Ausgabe am Donnerstag immer samstags ab 18 Uhr ein digitales Update mit den jüngsten News sowie den Schlusskursen der Frankfurter und New Yorker Börse.



Lesen Sie jede Woche umfangreiche Marktanalysen, Hintergrundartikel sowie Rück- und Ausblicke auf das aktuelle Börsengeschehen.

Jetzt Jubiläumsangebot sichern und die „neue“ €uro am Sonntag entdecken: Sie erhalten 8 Ausgaben zum Vorteilspreis von 25 Euro.



Bis zu 40% sparen