Zinsen kassieren geht auch anders – es muss nicht immer das Tages- oder Festgeld sein, denn mit diesem breit gestreuten ETF mit über 1.800 Positionen erhalten Anleger aktuell satte 6,2 Prozent an Zinsen pro Jahr bei halbjährlicher Ausschüttung – Zeit hier zuzuschlagen?

Tages- und Festgeld sind besonders in Zeiten sinkender Zinsen nicht die einzigen Produkte, die Anleger auf dem Schirm haben sollten. Insbesondere mit Anleihe-ETFs bietet sich die Chance auf attraktive Verzinsungen und regelmäßige Ausschüttungen.

Besonders beim Marktführer iShares (BlackRock) kann sich dabei ein genauerer Blick lohnen:

6,6% Zinsen kassieren mit diesem weltweit gestreuten ETF

Denn mit dem iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF (WKN: A1J7MG) in den aktuell 721 Millionen Euro an Kundengeldern investiert sind, können Anleger von außerordentlich hohen Zinsen profitieren. Hintergrund: Der ETF investiert in Unternehmensanleihen eine Stufe unterhalb des Investmentgrades (Hochzinsanleihen) und weist darum eine aktuelle Rückzahlungsrendite von 6,6 Prozent aus.

Dabei erfolgt die Anlage breit gestreut über mehr als 1.800 Titel und weltweit über mehrere Währungsräume. So werden Klumpenrisiken minimiert – das Gewicht der Top-10 Positionen liegt lediglich bei 4,5 Prozent.

In den vergangenen 5 Jahren haben Anleger mit dem Investment in dieses Konzept (inklusive Ausschüttungen) eine Rendite von 16 Prozent erzielt. Zum Vergleich: Der Xtrackers Germany Government Bond UCITS ETF (WKN: DBX0KA) für deutsche Staatsanleihen hat im selben Zeitraum um die 15 Prozent an Wert verloren. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass die Überrendite der Unternehmensanleihen unter deutlich höheren Schwankungen geschah – So verlor der iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF in der Corona-Krise zeitweise 25 Prozent an Wert.

Lohnt es sich, bei diesem ETF zuzuschlagen?

Doch gerade für Anleger, die Geld etwas länger parken wollen und mit Schwankungen umgehen können, kann diese zinsstarke Alternative mit satten Renditen einen Blick wert sein. Hinzu kommen die Kurschancen, die sich in einem Umfeld fallender Zinsen bieten.

