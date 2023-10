Der Traum vom passiven Einkommen führt meist direkt zu attraktiven Dividendenaktien. Doch wer langfristig profitieren möchte, braucht ein System. Mit der Dividendenpyramide bauen Sie sich ein resilientes Depot mit stetig steigenden Einnahmen

Dividenden sind nur auf den ersten Blick simpel. Denn es gibt eine Vielzahl an Parametern, die darüber entscheiden, wie hoch und wie regelmäßig die Ausschüttungen mittel- bis langfristig ausfallen. Kurzum: ob am Ende wirklich ein passives Einkommen generiert werden kann. Es geht um Wachstumsraten, Renditen, Historien und Ausschüttungsquoten. Und vor allem: um die richtige Balance.

Wie findet man das ideale Verhältnis aus vielversprechenden Dividenden-Wachstumswerten und jenen Dauerbrennern, auf die man sich selbst in den dunkelsten Zeiten verlassen kann? Jemand, der Jahrzehnte nach der richtigen Balance geforscht hat, ist Meir Statman, Professor an der Santa Clara University, Pionier im Bereich „Behavioral Finance“ und Verfasser des viel zitierten Papers „The Diversification Puzzle“, in dem Statman das ideale Portfolio anhand einer Pyramide erklärt. Sie reicht von soliden Einkommensquellen als Basis bis hin zu spannenden Wachstumswerten für die Zukunft.

99,6 Prozent Dividendenrendite

BÖRSE ONLINE stellt Ihnen alle Schichten der Pyramide im Detail vor und hat konkrete Dividenden-Tipps, die die jeweiligen Kriterien zu 100 Prozent erfüllen. Denn: Statmans Pyramide funktioniert nicht nur in akademischen Schulbüchern, sondern nachweislich auch in der Praxis, wie eine Simulation eindrucksvoll beweist. So kommt das Dividenden-Pyramiden-Depot von BÖRSE ONLINE, welches wir Ihnen auf den folgenden Seiten im Detail vorstellen, seit 1995 auf eine jährliche Performance von knapp 12,7 Prozent (Dividenden reinvestiert). Ein Investment von 10.000 US-Dollar wäre heute auf über 310.000 US-Dollar angewachsen.

Zum Vergleich: Ein Investment zur gleichen Zeit in den S & P 500 wäre heute nur knapp über 155.000 US-Dollar wert, ein Investment von 10.000 Euro in den DAX nur 71.700 Euro. Ganz zu schweigen von der deutlich verringerten Volatilität des Dividenden-Portfolios.

Allein das ist beeindruckend, doch wirklich herausragend ist die Dividende, die das Depot ausschüttet, wenn man es lange genug hält. Basierend auf dem Einstandskurs im Jahr 1995 lag die Dividendenrendite 2022 bei 99,6 Prozent. Richtig, Anleger hätten allein durch die Ausschüttungen ihr Eingangsinvestment wieder hereingeholt.

Lesen Sie, wieso die Dividenden-Wachstumsgeschichte des Dividendendepots noch lange nicht zu Ende ist und ebenso robust erscheint, wie es sich für eine Pyramide gehört. Wieso die meisten Anleger schon bei der Basis aus renditestarken Dauerzahlern große Fehler machen. Welche Rolle Warren Buffett in den Überlegungen Statmans spielt. Und wieso die Dividendendynamik einer der wichtigsten Faktoren ist, der über den zukünftigen Erfolg entscheidet.

Von polarisierenden Dividendengiganten mit fast neun Prozent Dividendenrendite über Aktien mit der längsten Dividendenhistorie der Welt, Exoten der Börse, die nicht jährlich, nicht quartalsweise, sondern monatlich satte Dividenden zahlen, bis hin zu Unternehmen, die ihre Ausschüttungen um über 35 Prozent steigern — und das nicht erst seit einem Jahr, sondern seit 2013.

Lesen Sie, wie Sie sich ein Depot mit lebenslanger Dividende aufbauen: Jetzt in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Schön locker bleiben

Nach Gerüchten um schwache Quartalszahlen verliert diese Aktie zunächst deutlich. Doch dies könnte eine gute Gelegenheit sein nachzukaufen. Das Unternehmen scheint weiter auf Kurs. (S.22)

Starker Absatz, günstiger Kurs

In den USA hat der Autobauer ein starkes drittes Quartal hingelegt. Insgesamt bleibt die Zuversicht für dieses Jahr groß. (S.24)

Eine großartige Anlage

Die Aktie des Maschinen- und Anlagenbauers hat deutlich nachgegeben. Sie nähert sich der Unterstützung die Basis für die Trendwende sein kann. (S.28)

Super Power

Wie ein Münchner Börsenneuling US-Konzernen die Stirn bietet und künftig Quantenrechner als Geschwindigkeitsbooster einsetzen will. Warum künstliche Intelligenz die Kommerzialisierung des Supercomputing beschleunigt. Wie Anleger den Trend nutzen. (S.32)

Auf der Schatzsuche

Über viele Jahre wurde zu wenig in die Exploration und Produktion investiert. Nun ziehen die Ausgaben an. Ölservicefirmen profitieren – fünf Aktien mit Aufholpotenzial. (S.42)

Nur für kurze Zeit: 3 Ausgaben BÖRSE ONLINE für 9,90 Euro

Sichern Sie sich jetzt das Aktions-Abo von BÖRSE ONLINE und lesen Sie 3 digitale Ausgaben zum Vorteilspreis von 9,90 Euro.

Mit Deutschlands erstem Börsenmagazin sind Sie bestens informiert: Lesen Sie auf über 110 Seiten Markt- und Aktienanalysen, Charttechnik, Handelsstrategien und Trading-Modelle sowie regelmäßige Porträts und Interviews mit Meinungsführern und Unternehmenslenkern.

Machen Sie sich die langjährige Erfahrung unserer Redaktion zu nutzen!

Jetzt Angebot sichern