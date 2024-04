Die €uro-Redaktion ermittelt die FondsNoten aufgrund von Wertentwicklung, Vergleichsindex, Anlagekategorie sowie eingegangenem Risiko von Fonds und ETFs



Stolze 374 Milliarden Euro haben Anleger in die jeweils acht größten Aktien-, Mischfonds und Rentenfonds investiert, die Anleger in Deutschland und meist auch in Europa kaufen können. Doch sind die größten Fonds auch die besten? Das wollte €uro herausfinden und hat dazu ihre FondsNoten überprüft.

Dabei betrachten wir die vergangenen vier Jahre und messen, wie gut die Kursentwicklung und die Kursschwankungen der Fonds im Verhältnis zueinander stehen.



Besonders populär ist bei Anlegern der iShares Core S&P 500 ETF, dessen Acc-Anteilsklasse die Dividenden wieder automatisch in das ETF-Vermögen reinvestiert. Allein darin haben Anleger rund 75 Milliarden Euro investiert und setzen damit auf die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen, zu denen unter anderem Apple, Berkshire Hathaway, Coca-Coca und Duke Energy gehören. €uro stuft den S&P 500 ETF von iShares derzeit mit FondsNote 3 ein. Auf der Skala von 1 (ausgezeichnet) bis 5 (ungenügend) ist das nur eine mittelmäßige Bewertung. Dies gilt ebenso für den rund 19 Milliarden Euro großen S&P 500 ETF von Invesco. Im Gegensatz dazu bewerten wir den circa 38 Milliarden Euro großen S&P 500 ETF von Vanguard mit FondsNote 2.



Wie können diese Unterschiede mit Note 2 und 3 entstehen, werden ETF-Kenner fragen? Schließlich bilden die ETFs von Invesco, iShares und Vanguard alle den S&P 500 Index ab und weichen bei Rendite und Risiko bestenfalls marginal voneinander ab. Tatsächlich stufen wir alle drei ETFs mit FondsNote 2 ein — aber nur, wenn wir ihre quantitativen Kennzahlen zu Rendite und Risiko betrachten. Zusätzlich bewerten wir die Qualität der ETFs und prüfen dabei, wie gut und wiederholbar ihr Investmentprozess ist. (...)



Weitere Themen im Heft:

Auge um Auge, Zoll um Zoll

In der Wirtschaft- und Handelspolitik weichen die US-Präsidentschaftskandidaten weit voneinander ab. Welche Folgen das für europäische Unternehmen hat (S.22)



Der globale DAX

Wie viel der Leitindex mit dem Standort Deutschland zu tun hat und wie seine Chancen jetzt stehen (S.70)



Potenzial der zweiten Reihe

In den vergangenen beiden Jahren hatten es Small Caps nicht leicht. Dieses Jahr könnte sich das ändern. Fünf aussichtsreiche Aktien aus dem SDAX (S.74)



Richtig verbunden

Die „Magnificent Seven“ aus den USA kennen alle. Doch auch in Europa und Japan dominieren Schwergewichte den Börsenerfolg. Die Redaktion hat die Glorreichen Zehn des Globus herausgesucht (S.86)



Turmhohe Gewinne(r)

Optimale Girokonten, hohe Guthabenzinsen, guter Kundendienst. €uro hat die Geldinstitute getestet: Welche ist die beste Bank im Land, welche sind die beliebtesten (S.108)

