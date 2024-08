Das Unternehmen will sich von seiner angeschlagenen Automotive-Sparte trennen und sich zukünftig wieder auf das Reifen- und Gummigeschäft konzentrieren



Paukenschlag in Hannover: Wie die Redaktion bereits in Ausgabe 31 prognostiziert hatte, steht nun offiziell eine Aufspaltung bei Continental auf der Agenda. Konkret kündigte das Unternehmen an, die Trennung der Sparte Autozulieferung vom Gesamtunternehmen zu prüfen. Zukünftig soll dann die Reifensparte wieder das Kerngeschäft bilden. Ziel der Aufteilung sei es, das Wert- und Wachstumspotenzial der beiden dann getrennten Geschäftsbereiche voll auszuschöpfen, wie Continental mitteilte.



Bis Ende des Jahres will der Vorstand die Details prüfen und entscheiden, ob er die Pläne umsetzt. Der Plan, nur den auf Displays spezialisierten UX-Bereich und einen Teil der Contitech-Sparte abzuspalten, ist unterdessen wieder vom Tisch. Die sich nun aus einer möglichen Aufspaltung ergebenden zwei Unternehmen wären mit einem Umsatz von rund 20 Milliarden Euro und jeweils 100.000 Mitarbeitern etwa gleich groß. Für Anleger ergeben sich aus der Abspaltung Chancen. Denn gemessen an den Bewertungen der Konkurrenz wird dem Automotive-Geschäft, das unter anderem Brems-, Fahrwerks und Assistenzsysteme umfasst, aktuell kein Wert beigemessen. (…)



Was sich für Aktionäre daraus ergibt, wie die Aufspaltung im Detail aussehen könnte und was Unternehmenschef Nikolai Setzer dazu sagt, lesen Sie in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.



Sollte sich der Vorstand endgültig für eine Abspaltung entscheiden, müssten noch die Aktionäre auf der Hauptversammlung im April nächsten Jahres zustimmen. Maßgeblich wird dabei dann auch die Entscheidung des Großaktionärs Schaeffler sein, der 46 Prozent der Anteile hält, dessen Zustimmung aber als wahrscheinlich gilt. Abgeschlossen sein soll die Abspaltung nach Plänen von Continental Ende 2025.



