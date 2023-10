Dieser geplante IPO bietet neue Chancen auf dem Börsenparkett

Seit Jahren kursieren Spekulationen um einen möglichen Börsengang des schwedischen Batteriezellenherstellers. Nun gibt es Insidern zufolge ernstzunehmende Bestrebungen vonseiten des Unternehmens in diese Richtung. Spannend: Anders als bislang angenommen, scheint das 2017 gegründete Unternehmen den Sprung aufs Parkett nicht in den USA, sondern in Schweden wagen zu wollen. Beim IPO, das im kommenden Jahr stattfinden dürfte, könnte die Firma mit 20 Milliarden Dollar bewertet werden. Es wäre einer der größten europäischen Börsengänge der letzten Jahre. Mit rund sieben Milliarden Dollar, die in mehreren Finanzierungsrunden eingesammelt wurden, sind die Schweden das am besten finanzierte Start-up Europas.

Um welches Unternehmen es sich handelt, lesen Sie in der neuen Ausgabe der €uro am Sonntag.

Weitere Themen im Heft:

Nächste Milliardenwette bei Öl

Der US-Energiekonzern steht vor der Übernahme des Rivalen Hess Corporation. In der US-amerikanischen Ölbranche wäre es ein weiterer Megadeal innerhalb kurzer Zeit (S.7)

Rekordgewinne beim Rückversicherer

Dieser Rückversicherer kann seine Prognose anheben und steuert damit auf ein Rekordjahr zu (S.11)

Es sprudelt wieder bei Coke

Der Brausekonzern liefert erstklassige Quartalsergebnisse, hebt die Prognose an und bringt Neues auf den Markt (S.12)

Von wegen strahlende Aussichten

Strom wird immer gebraucht, der Trend geht zu Solar und Wind. Die passenden Aktien bereiten Anlegern trotzdem wenig Freude. Woran liegt das? (S.24)

Giganten mit Problemen

Lange war Größe der entscheidende Faktor im US-Apothekenmarkt. Heute geraten die Giganten zunehmend in die Defensive, getrieben von eigenen Fehlern, aber auch von digitalen Herausforderern (S.40)

