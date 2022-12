Wie wird das neue Börsenjahr? €uro am Sonntag zeigt Geldideen mit Potenzial – von supersicher bis heiß und verlockend.

Das Börsenjahr 2022 war eine Zäsur. Das Ende des Bullenmarkts. Das Ende des Niedrigzinsumfelds und auch das Ende der Tech-Dominanz. Für viele Anleger war es auch ein schmerzhaftes Jahr. Die großen Indizes von DAX bis S & P 500? Allesamt im Minus. Da kommen die besinnlichen Weihnachtstage gerade recht, um zu reflektieren und den Blick nach vorn zu werfen. Denn eins ist klar: 2023 wird nicht minder anspruchsvoll werden. „Wir sehen keine Rückkehr zu Bedingungen, die einen gemeinsamen Bullenmarkt für Aktien und Anleihen, wie wir ihn im letzten Jahrzehnt erlebt haben, ermöglichen“, lautet beispielsweise der jüngste Jahresausblick von Blackrock.

Heißt: Wer sein Kapital erfolgreich durch das kommende Börsenjahr manövrieren möchte und dabei auf eine schmackhafte Rendite hofft, braucht mehr als nur die bloße Hoffnung, dass die Rezession vielleicht doch ausbleibt. Es braucht neue Ideen. Und Altbewährtes. Es braucht einen Blick für die wirklich wichtigen Trends und den Mut, die Komfortzone der vergangenen Jahre zu verlassen.

Die besten Aktien- und ETF Tipps für 2023

€uro am Sonntag legt Ihnen deshalb fünf Pakete unter den Anleger-Weihnachtsbaum. In jedem davon steckt eine Idee, wie Sie das Börsenjahr 2023 zu Ihrem Jahr machen.



Wir haben die echten Schnäppchen von der Ramschware herausgefiltert und zeigen Ihnen, welche Verlierer-Aktien der letzten Monate im kommenden Jahr zum Comeback ansetzen können. Mit dabei: Ein Technologie-Gigant aus den Staaten mit einer schier grenzenlosen Marktmacht. Ein DAX-Wert, der sich nach einem Wechsel an der Konzernspitze neu aufstellen will. Ein Tech-Wert aus der zweiten Reihe, der eine neue Evolutionsstufe erreichen will. Ein deutscher Dauerläufer, der wieder in die Spur kommen möchte und von der zunehmenden Lokalisierung profitiert. Und ein Unternehmen, an dem quasi die ganze Weltwirtschaft hängt — und nein, es ist nicht der Chipauftragsfertiger Taiwan Semiconductor.

Päckchen 2 wiederum ist vor allem für sicherheitsbewusste Anleger, die nach den jüngsten Turbulenzen auf der Suche nach Stabilität sind und ganz genau wissen, dass nun die Stunde der „Langweiler“-Aktien geschlagen hat. Unternehmen mit wahrer Qualität und grundsoliden Geschäftsmodellen statt großen Versprechen und tiefroten Zahlen. Wir zeigen Ihnen ein Unternehmen, das seit 1986 nur sechs Verlustjahre verbuchte. Ein Konzern, der seit 50 Jahren in Folge seine Jahresdividende steigern konnte und damit in den elitären Kreis der Dividenden-Könige aufgenommen wurde. Eine Aktie, die seit 1988 eine durchschnittliche Performance von 14,2 Prozent einbringen konnte. Ein Mega-Unternehmen, das 1,6 Milliarden Dollar Umsatz macht — pro Tag! Und eine Aktie, die seit 1990 einen maximalen Kursverlust von gerade einmal 37,1 Prozent verzeichnet.

Neue Megatrend für das Börsenjahr 2023

Was läuft 2023? In Päckchen Nummer 3 haben wir für Sie drei Trends für das neue Jahr herausgesucht und gleich das passende Investment gefunden. Erfahren Sie, wieso Ölaktien trotz des sinkenden Ölpreises auch 2023 zu den Top-Performern gehören können. Welche Aktie wirklich vom Trend zum Veganismus profitiert — Achtung: Idealisten wird dies nicht gefallen — und warum Cybersecurity gerade für die Zukunft ein Muss für Ihr Depot ist.



Außerdem zeigen wir Ihnen mit dem vierten Päckchen, welche zwei Schwellenländer jetzt das größte Potenzial aufweisen und wie Sie clever in die Märkte investieren können. Und in Päckchen 5 lüften wir das Zinsgeheimnis und die große Frage, ob Anleihen 2023 wieder ein Thema für Privatanleger sind und wenn ja, wie Sie am besten vorgehen.

Nutzen Sie die Feiertage, hinterfragen Sie Ihre derzeitige Strategie und lassen Sie sich von unseren fünf Ideen inspirieren. Denn egal, ob offensiv oder defensiv — unter dem diesjährigen €uro-am-Sonntag-Weihnachtsbaum ist für jeden das Richtige dabei.

Jetzt in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag.

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft

Vorfahrt für Luxus und Prestige

Warum die Nobelautobauer Lamborghini und Bentley im neuen Jahr Porsches wegweisendem IPO folgen dürften und Spin-offs den IPO-Markt anschieben werden. Die Aussichten (S.28)

Die speziellen Favoriten der Redaktion

Dividendenstar, heißer Nebenwert, Turnaround-Aspirant oder ETF auf den ultimativen Trend – das sind unsere besten Ideen für 2023 (S.32)

Das war zum Vergessen

Der Kryptomarkt war 2022 fest in Bärenhand. Auch zum Start ins neue Jahr dürften es die Bullen zunächst noch schwer haben (S.40)

Gute Perspektiven

Mehrere Faktoren tragen dazu bei, dass sich die Nachfrage nach Platin erhöht. Das eröffnet auch Anlegern Chancen (S.43)

Von Banken und Biotech

Frankfurt/Main: Die hessische Finanzmetropole bleibt zweitteuerste Stadt in Deutschland. Auch im Umland steigen die Preise. Insbesondere die Nachbarstädte Mainz und Hanau bieten angehenden Vermietern großes Potenzial (S.44)

Kennenlern-Abo zum Vorteilspreis

Sie wollen keine Ausgabe mehr verpassen? Dann steigen Sie jetzt direkt mit dem Kennenlern-Abo zum Vorteilspreis ein:

12 digitale Ausgaben €uro am Sonntag für 36,00 Euro statt regulär 53,88 Euro.

Hier geht´s zum Vorteilspreis