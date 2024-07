Die großen Tech-Konzerne Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft und Nvidia werden im Jahr 2025 voraussichtlich mehr als 409 Milliarden Dollar an Gewinn einfahren. Damit würden sie ihren bisherigen Rekord von 233,1 Milliarden Dollar aus dem Jahr 2023 deutlich übertreffen.

Im Vergleich dazu erzielten die 5 profitabelsten Unternehmen Europas BP, Nestlé, Shell, Totalenergies und VW gemeinsam nur ein Plus von 86 Milliarden Dollar im Jahr 2023. Allein Alphabet dürfte die 86 Milliarden Dollar im laufenden Jahr bereits knacken. Im kommenden Jahr könnte der Tech-Gigant sogar einen Gewinn in Höhe von 100 Milliarden Dollar verzeichnen. Gefolgt von Microsoft. Diese Entwicklung zeigt: Die Big Techs sind in neue Dimensionen vorgestoßen und noch lange nicht am Ende. Die Unternehmen haben sich exzellente Marktstellungen aufgebaut und ihre Profitabilität in den vergangenen Jahren enorm gesteigert. Bei Nvidia kommt noch der KI-Boom hinzu: Der Chip-Riese dürfte seinen Gewinn von 2023 bis 2025 voraussichtlich auf 67,3 Milliarden Dollar verzehnfachen.

Die Boom-Branche

Im Windschatten von Nvidia profitieren auch viele andere Halbleiterunternehmen erheblich vom Megatrend künstliche Intelligenz. Ein Beispiel dafür ist Broadcom. Das Unternehmen, spezialisiert auf sogenannte ASIC-Chips, erhält milliardenschwere Großaufträge von Alphabet und Meta. Das enorme Wachstum der Branche kommt dem Chipentwickler zugute. Zwischen 2023 und 2029 soll sich das Volumen des weltweiten Halbleitermarktes nahezu verdoppeln.

Geballte US-Tech-Power

Die Tech-Riesen schrauben Ihre Gewinne von Jahr zu Jahr in neue Rekorddimensionen. Grund genug sich die Aktien ins Depot zu holen. Inspiriert von dem enormen Wachstum hat die Redaktion von BÖRSE ONLINE einen Index entwickelt, der die 15 wertvollsten Tech-Aktien nach Marktkapitalisierung vereint. Die Zusammenstellung des BÖRSE ONLINE Tech-Giganten Index ist dynamisch. Der Aktienkorb wird alle 6 Monate überprüft und wenn nötig angepasst. So sind stets die 15 Top-Werte im Index enthalten.

Mit dem BÖRSE ONLINE Tech-Giganten Index profitieren Sie jetzt und in Zukunft von den Entwicklungen der 15 wertvollsten Tech-Unternehmen.

