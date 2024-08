Trotz überraschend starker Quartalszahlen hält der DAX-Konzern seine Ziele noch konstant



Mit kräftigen Kursgewinnen von bis zu sechs Prozent hat die Aktie dieses Versicherers auf die Vorlage der Zahlen zum zweiten Quartal reagiert. Sogar die Aktien der noch größeren Konkurrenten gerieten in den Aufwärtssog der weltweiten Nummer 3.

Das operative Ergebnis kletterte um mehr als ein Drittel auf 847 Millionen Euro und lag damit deutlich über den Erwartungen der Analysten. Der Nettogewinn stieg um 21 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Der DAX-Konzern bekräftigte seine Jahresziele, unter anderem einen Nettogewinn von mindestens 2,1 Milliarden Euro.

In einer Analystenkonferenz fokussierten sich die Fragen vor allem darauf, wann das Jahresgewinnziel im weiteren Jahresverlauf erhöht werde. Die Analysten gehen inzwischen im Schnitt bereits von 2,25 Milliarden Euro aus. Um welchen Versicherer es sich dabei handelt, lesen Sie in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag - der Finanzzeitung mit dem Mehrwert am Wochenende für Digitalabonennten.



Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

US-Inflation weiter auf dem Rückzug

Die Inflation in den USA hat sich überraschend verlangsamt (S.6)



Schritt für neue Impulse

Die Kaffeehauskette reagiert mit einem Chefwechsel auf die jüngste Schwäche. Investoren sind begeistert (S.8)



Gewinnsprung freut Anleger

Trotz überraschend starker Quartalszahlen hält der DAX-Konzern seine Ziele noch konstant (S.11)



Abwärtsbewegung aufgehalten

Der Verfall der Immobilienpreise pausiert (S. 41)



Bye-bye, Bling-Bling

In der Luxusbranche gelten die Regeln des letzten Booms nicht mehr (S.42)

€uro am Sonntag: Die Handelswoche kompakt

Lesen Sie jede Woche umfangreiche Marktanalysen, Hintergrundartikel sowie Rück- und Ausblicke auf das aktuelle Börsengeschehen.

Jetzt digitales Aktionsangebot sichern: Sie erhalten 3 Ausgaben zum Vorteilspreis von 9,90 Euro.



Über 25% sparen