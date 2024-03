Die Aktie meldet sich nach einem optimistischen Jahresausblick mit einem Kursfeuerwerk zurück.

Ein fulminantes Comeback hat die Zalando-Aktie nach Veröffentlichung der Zahlen 2023 hingelegt. Bis zu 18,5 Prozent gewann das Papier am Mittwoch, obwohl der Verkauf bei Europas größtem Online-Modehändler nur schleppend gelaufen ist. Gemäß dem einstigen Werbe-Claim konnten Aktionäre vor Glück schreien.

Die Berliner haben dank eines rigorosen Sparkurses den Gewinn fast verdoppelt. Das bereinigte operative Ergebnis stieg auf 350 Millionen Euro, während der Umsatz der über die Plattform gehandelten Ware um 1,1 Prozent auf 14,6 Milliarden Euro schrumpfte. Die Marge betrug 3,5 Prozent. Was Anlegern jedoch Mut machte und zu dem Kursfeuerwerk führte, ist der Ausblick, denn in den kommenden Jahren will Zalando wieder deutlich wachsen und profitabler werden.

Wie Zalando das schaffen möchte und wie die Analysten die Entwicklung der Aktie sehen, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von €uro am Sonntag.

