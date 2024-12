Nvidia gilt als Pionier für die Entwicklung von GPU-Chips (Grafikprozessoren) im Jahr 1999 – eine Erfindung, die den PC-Gaming-Markt vorangetrieben hat



Das Unternehmen ist der klare Marktführer in den Bereichen KI, beschleunigtes Computing und Deep Learning. Sein Marktanteil bei den fortschrittlichsten KI-Chips beträgt rund 80 Prozent. Einige Analysten weisen auf regulatorische Änderungen beim Einsatz von KI, künftige Exportkontrollen in den USA und die Konkurrenz von Giganten wie Google und Amazon als mögliche Bedrohungen hin. Doch Nvidias Führungsrolle bei KI steht derzeit außer Frage. Die Nachfrage nach Software für generative künstliche Intelligenz (KI), die Dokumente verfassen, Bilder erstellen und als persönlicher Assistent fungieren kann, kurbelt den Absatz von Spezialchips an. Nvidia rechnet angesichts seines technologischen und marktbezogenen Wettbewerbsvorsprungs mit weiterem Wachstum.



Welche Wachstumsprognosen aber haben Analysten und wie steht es um die außerordentliche operative Rentabilität? Diese Antworten finden Sie in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag – DER Finanzzeitung mit dem EXTRA am Wochenende für unsere Digitalabonnenten!

Droht eine neue Eurokrise?

Die Regierung von Premier Michel Barnier stürzt nach einem Misstrauensvotum. Die Anleihemärkte schlagen Kapriolen. So groß ist die Gefahr für Finanzmärkte



Neuer Übernahmekrimi

Neue Spekulationen lassen diese Aktie zweistellig nach oben schießen. Der italienische Kaufinteressent MFE scheint jetzt Ernst zu machen und besorgt sich Geld



DAX auf Rekordniveau

Der Index kennt scheinbar kein Halten auf dem Weg nach oben. Was ihn antreibt, wo Schluss sein dürfte, was dann kommt



Der nächste Boom

Anfang des Jahres kamen die ersten Bitcoin-Spot-ETFs auf den Markt. Sie sorgten für einen kräftigen Aufschwung beim Bitcoin. Nun steht eine neue ETF-Generation in den Startlöchern



Ganz dick im Geschäft

Von wegen Kinderkram: Die Spielebranche hat sich längst zum Milliardengeschäft entwickelt. Wie Anleger mit Trends wie E-Sport, neuen Blockbustern und Konsolen gewinnen können



