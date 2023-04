Die Santander bank bietet über mehrere Kanäle Tagesgeld an. Was Sparer dabei wissen müssen und wie hoch die Zinsen auf dem Tagesgeldkonto jetzt ausfallen.



Die spanische Großbank Banco Santander ist einer der größten Finanzinstitute weltweit. In Deutschland ist das Institut sowohl mit der Santander Consumer Bank (kurz Santander) als auch mit der Openbank und der Suresse Bank auf dem Tagesgeldmarkt aktiv. Alle Institute sind 100-prozentige Töchter von Banco Santander und bieten Neukunden nun 3,0 Prozent Zinsen für Tagesgeld an. Alle Institute schreiben die Zinsen monatlich gut, und das Angebot gilt für sechs Monate. Hier geht es direkt unverbindlich zum Angebot.



Danach gibt es bei den Zinsen jedoch einen deutlichen Unterschied: Die Santander Consumer Bank zahlt danach nur noch 0,30 Prozent Zinsen, während die Openbank 1,00 Prozent zahlt (bei monatlichen Zahlungen von mindestens 600 Euro auf einem Open Girokonto oder bei Abbuchung von drei monatlichen bzw. zweimonatlichen Rechnungen per Bankeinzug gibt es sogar 2,50 Prozent). Die Suresse Bank bietet den Zinssatz für vier Monate, danach sinkt er auf 1,75 Prozent ab.

Unterschiede gibt es auch bei der Sicherheit. Die Santander Consumer Bank ist eine 100-prozentige Tochter der spanischen Banco Santander, ist jedoch eine Bank deutschen Rechts und unterliegt der staatlichen Einlagensicherung in Deutschland, die Einlagen bis zu 100.000 Euro pro Kunde absichert. Zudem ist die Santander Consumer Bank freiwillig Mitglied des Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. und sichert so auch Beträge über 100.000 Euro ab. Die Openbank ist eine Direktbank und gehört zu 100 Prozent zur spanischen Großbank Banco Santander. Sie unterliegt daher der spanischen Einlagensicherung (Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito), die gemäß den EU-Regularien pro Kunde Einlagen bis zu 100.000 Euro absichert. Ebenfalls der spanischen Einlagensicherung unterliegt die Suresse Bank, eine deutsche Marke der belgischen Niederlassung von Santander Consumer Finance.

