Viele Girokonten sind viel zu teuer. Durch einen Wechsel zu einem günstigeren Anbieter können Sie über die Jahre mehrere 100 Euro sparen. Bei manchen Banken erhalten Sie sogar noch einen Wechselbonus on top und ein Zinsversprechen für die ersten Monate. Machen Sie jetzt den Vergleich.

Lange Zeit waren Girokonten kostenfrei, doch seit einiger Zeit erhöhen die Banken ihre Gebühren. Da sind etwa die Kontoführungsgebühren oder die zusätzlichen Kosten für eine Kreditkarte. Auch das Geldabheben am Automaten kann sehr teuer werden. Bei der ING etwa fallen Kontoführungsgebühren an, wenn monatlich weniger als 700 Euro auf das Konto eingehen. Die Visakarte gibt es zwar kostenlos, für die Girocard müssen Sie jedoch bezahlen. Geldabheben in der Eurozone ist jedoch gebührenfrei.

BÖRSE ONLINE hat den Vergleich gemacht und 15 Girokonten ganz genau unter die Lupe genommen. Girokonto-Testsieger wurde die Santander-Bank. Sie überzeugte mit dem Girokonto „Best Giro“. Es ist bedingungslos kostenfrei, weder Geldeingang noch andere Aktivitäten werden vorausgesetzt. Eine Visa-Debitkarte ist kostenlos enthalten, für die optionale Girocard fällt 1 Euro im Monat an. Kostenfrei ist die hinzubuchbare Kreditkarte. Bei einem Wechsel sichern Sie sich außerdem eine Prämie in Höhe von 75 Euro.

Girokonto wechseln und 4 Prozent Zinsen sichern

Mehr Zinsen als beim Tages- oder Festgeld erhalten Sie jetzt bei einem Girokontowechsel zur comdirect. Denn diese bietet Ihnen für die ersten 6 Monate satte 4 Prozent Zinsen und zusätzlich eine Prämie in Höhe von 50 Euro. Kostenlos ist das Girokonto jedoch erst ab 700 Euro Geldeingang im Monat. Damit hat es die comdirect auf Platz 4 im Gesamtranking geschafft. Welche Girokonten Platz 2 und 3 belegen, erfahren Sie im Girokonto-Vergleich von BÖRSE ONLINE.

Die besten Girokonten auf einen Blick

Das Girokonto ist das Drehkreuz unserer finanziellen Aktivitäten: Hier geht das Gehalt ein, hiervon werden wichtige Rechnungen, das Auto oder die Miete gezahlt. Wir nutzen es täglich, zahlen mit Karte, heben Geld ab. Dem Girokonto fällt also eine große Bedeutung zu. Umso wichtiger ist es, das Girokonto auszuwählen, das Ihren Bedürfnissen entspricht und kosteneffizient ist. Mit dem BÖRSE-ONLINE-Girokonto-Vergleich können Sie jetzt den für Sie besten Anbieter finden und bares Geld sparen.

Jetzt Konditionen vergleichen und das beste Girokonto finden!

Mit dem BÖRSE-ONLINE-Girokonto-Vergleich gelangen Sie schnell, einfach und sicher in nur wenigen Minuten zum besten Konto. Sichern Sie sich bis zu 75 Euro Bonus und top Zinsen.

Zum Girokonto-Vergleich