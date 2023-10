Das Hamburger Medienunternehmen dümpelt mit einem Börsenwert von 90 Millionen Euro unterhalb der Wahrnehmungsschwelle institutioneller Investoren. Eine Chance für Dividendenjäger



Ein profitables, wachstumsstarkes Unternehmen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis deutlich unter zehn und einer Dividendenrendite von sieben Prozent? Die Kurskapriolen im Nebenwertesegment treiben selbst Aktien mit Glamour-Faktor auf nahezu lächerliche Niveaus. Eines der Opfer ist Edel. Das Papier notierte zu Zeiten des Neuen Markts 20-mal so hoch wie heute. Dabei hat sich der einstige Musikverlag deutlich weiterentwickelt. Auch Bücher, DVDs, Blue-Rays und Streamingangebote zählen längst zum Produktportfolio des Hamburger Medienunternehmens — eben alles rund um den Bereich Home Entertainment. Edel Books verlegte 2021 die Autobiografie des Komikers Atze Schröder, das Konzernlabel Neue Meister feierte 2022 große Erfolge mit dem Alphaville-Album „Eternally Yours“. Die Tochter Optimal Media ist einer der wenigen verbliebenen Produzenten der neuerdings wieder begehrten (und entsprechend teuren!) Schallplatten. Der Umsatz steigt seit 2016 kontinuierlich. Damals belief er sich auf 180 Millionen Euro, spätestens 2024 dürfte die Marke von 300 Millionen Euro übersprungen werden.

Wo also ist das Haar in der Suppe? Finden Sie es heraus in der neuen Ausgabe der BÖRSE ONLINE.



Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

50 Prozent Kurschance

Die Umstellung auf Cloud-Lösungen zahlt sich aus. Nicht zuletzt dank KI brummt das Geschäft dieses Unternehmens. (S.30)



Höhere Ziele

Dieser Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern hat die Prognose angehoben, plant aber immer noch sehr konservativ. (S.34)



Unaufhaltsam nach oben

Einige Aktien sind einfach nicht zu stoppen. Wer systematisch auf Aktien mit hoher Dynamik setzt, kann deutlich überdurchschnittliche Renditen erzielen. Die aktuellen Topwerte aus Deutschland. (S.38)



Elektrisch, automatisch, gut

Dieser Industrieausrüster ist mit seinen vier Geschäftsbereichen optimal für die Herausforderungen der Zukunft eingestellt und die Aktie nach wie vor günstig. (S.42)



Die besten Gamingaktien der Welt

Immer mehr Menschen begeistern sich fürs Gaming. Die Branche konsolidiert, große Player etablieren sich und tätigen Übernahmen. Das sind die Favoriten der Redaktion. (S.46)

