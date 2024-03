Am vergangenen Freitag verlieh der Finanzen Verlag die Trophäen für die Goldenen Bullen. Welche Preisträger den begehrten „deutschen Oscar für die Finanzbranche“ erhielten

Wenn es sie nicht gäbe, gäbe es höhere Rentenlücken, kein Mittel gegen die Inflation und weniger Absicherung gegen die Unbill des Lebens: die Preisträger der Goldenen Bullen 2024. In 13 Kategorien vergab BÖRSE ONLINE zusammen mit den Schwestermagazinen €URO und €URO am Sonntag am vergangenen Freitag die begehrten Trophäen. Die Palette reichte von Anlageprodukten über Versicherungslösungen bis hin zur Auszeichnung für den „Unternehmer des Jahres“.

Noch immer interessieren sich zu wenig Menschen in Deutschland für das Thema Geldanlage. Die Folge: Sie verlassen sich auf den Staat. Etwa 60 Prozent interessieren sich laut Statista gar nicht oder nur wenig für ihre privaten Finanzen. Mit der Verleihung der Goldenen Bullen möchte der Finanzen Verlag deshalb auch Wegweiser sein — Wegweiser für besonders empfehlenswerte Finanzprodukte, besonders gute Beratung und besondere Leistungen in der Unternehmensführung.

Die Preisträger der goldenen Bullen 2024

„Geld ist geprägte Freiheit“, zitierte Frank Pöpsel, Geschäftsführender Chefredakteur, in seiner Eröffnungsrede den russischen Schriftsteller Fjodor Dostojewski. Und die Werkzeuge, mit denen man Geld anlegen oder mit Geld vorsorgen kann, stellen die Preisträger her. Sie müssen vor allem eines sein: einfach zu verstehen und effizient. Die Galaveranstaltung im Münchner Hotel Marias Platzl schloss er mit den Worten: „Danke für die Freiheit, die Sie unseren Lesern und Ihren Kunden schenken!“

Die Preisträger der goldenen Bullen 2024

Mehr Informationen finden Sie auf unserer Website www.goldener-bulle.de und in der Sonderpublikation "€uro Extra - Die Goldenen Bullen 2024".

Die Goldenen Bullen 2024

Unsere Sponsoren