Erneuerbare Energien sind längst marktfähig geworden. Die ehemalige Nische ist zu einem Markt mit globaler Tragweite herangewachsen. Doch im Vergleich zu anderen Themen wird dieser grüne Megatrend nachhaltig bleiben, denn dieses Mal geht es uns alle an.

Wir befinden uns an einem historischen Wendepunkt in Sachen Klima- und Energiekrise. Die vier grünen Powerstoffe Wind, Solar, Biomasse und Wasserstoff werden die Säulen der Energie der Zukunft sein – und das ist alternativlos, denn der Einsatz fossiler Energiequellen wie Kohle, Erdöl oder Erdgas ist kein zukunftsfähiges Modell. Erneuerbare Energien sind längst marktfähig geworden und haben einen grünen Megatrend ausgelöst.

Energiewende-Profiteure mit Zukunft

Anleger, die auf den Trend aufspringen wollen, tun gut daran, auf das starke Konglomerat des gesamten Marktes zu setzen. So kommt es auf die Stärke derjenigen Unternehmen an, die sich dem Jahrhundertunterfangen Grüne Zukunft stellen – übrigens nicht erst, seit Politik und Wirtschaft durch den Russland-Ukraine-Konflikt dazu gezwungen wurden.

Gefragt sind Weltmarktführer wie Industriegasproduzent Linde oder Windparkbetreiber Ørsted, aber ebenso große Player wie die Wasserstoff-Player Nel, Plug Power oder Biokraftstoffhersteller Verbio. Sie alle liefern die Technologien, um erneuerbare Energien flächendeckend Wirklichkeit werden zu lassen. Unternehmen wie Windkraftbetreiber Vestas, Energieversorger RWE oder Windparkbetreiber Energiekontor werden ebenso vom ökologischen und energetischen Umbau der europäischen und globalen Wirtschaft profitieren.

Jetzt in grüne Aktien investieren

Sie alle werden an der Transformation des Energiemarktes maßgeblich beteiligt sein. Wer sich diese Pioniere und Profiteure der Energiewende ins Depot holen möchte, muss allerdings nicht in jede Aktie einzeln investieren. Mit dem BÖRSE ONLINE Grüne Zukunft Index setzen Sie auf die 16 aussichtsreichsten Unternehmen. Die aktuellen Top-Performer First Solar mit einem Plus von 111 Prozent sowie Enphase Energy mit plus 91 Prozent zeigen deutlich, wie stark Anleger profitieren können.

Foto: Börsenmedien AG

Das Mittel der Wahl ist das Index-Zertifikat mit der WKN DA0ABH, über das Sie in den Index einfach und bequem investieren können. Für mehr Risikoneigung stehen außerdem die entsprechenden Hebelprodukte zur Verfügung. Durch die breite Streuung im Index ist Ihr Investmentrisiko wesentlich geringer als bei einem Einzelinvestment.

Setzen Sie jetzt auf die Zukunft unserer Energie: mit dem Grüne Zukunft Index