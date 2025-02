Die kleine Beteiligungsfirma handelt mit einem deutlichen Abschlag zu ihrem inneren Wert. Das scheint angesichts hoher Verkaufsgewinne ungerechtfertigt zu sein



Wenn institutionelle Investoren in Fonds von Private-Equity-Firmen investieren, zahlen sie oft ein Aufgeld. Privatanleger können das über diese kleine Beteiligungsfirma preiswerter bewerkstelligen, sie steigen mit Abgeld ein. Dabei ist der Investmentansatz mit dem der großen Fonds vergleichbar.



Das Unternehmen beteiligt sich an mittelständischen Unternehmen vor allem im Industriebereich. Die Firmen sollten eine Nische mit starken Produkten und Dienstleistungen besetzen, die Nische sollte sich im Idealfall vergrößern können. Dabei zielen sie auf einen doppelten Sweet Spot. Die Beteiligungsfirma interessiert sich zwar nicht für Sanierungsfälle, sondern vor allem für Unternehmen, deren Rendite noch nicht sehr hoch ist, deren Probleme aber lösbar erscheinen. Weil die Firmentransaktionen auf Gewinnmultiplikatoren beruhen, hat das den Vorteil, dass beim Einkauf weniger gezahlt werden muss. Nach der Übernahme werden in den Töchtern dann die Weichen für mehr Ertrag gestellt. Gelingt die Ertragssteigerung, wird die Beteiligung dann für mehrere potenzielle Käufer interessant. Sie zahlen in der Regel für einen höheren Ertrag auch einen höheren Multiplikator.



Der doppelte Hebel sorgt dafür, dass das Unternehmen hohe Renditen aufs eingesetzte Kapital erwirtschaften kann. Im Fall der vergangenes Jahr verkauften Nischen hat sich das eingesetzte Kapital um Faktor acht gemehrt. Natürlich funktioniert ein Gewinnturbo nicht immer in diesem Umfang. Werden die Verkäufe der vergangenen Jahre aber als Maßstab genommen, ist eine Vervielfachung keine Ausnahme.



Im Moment hat die Firma sechs Beteiligungen. Die sind in unterschiedlichen Stadien der Entwicklung. Zwei davon sind ordentlich profitabel und könnten im Verkaufstopf landen. Bei den anderen sind Verbesserungen auf den Weg gebracht, teilweise wird die Entwicklung im Moment durch die Konjunktur gebremst.



Wie es um den inneren Wert der Beteiligungsgesellschaft steht und mit welcher Sonderdividende Aktionäre rechnen könnten lesen Sie im HotDeal der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.



Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Doppelter Turnaround

Das Jahr 2024 beendete dieser weltweit produzierende Konzern wieder mit einem Minus bei Umsatz und Gewinn. Doch der MDAX-Wert notiert unter Buchwert, alles deutet auf eine Trendwende hin (S.30)



Gewinner des KI-Booms in China

Wie Chinas Techriesen von den Innovationen eines Start-ups profitieren könnten. Plus: Wer an dem Umbruch bei KI außerhalb Chinas verdient (S.34)



Vegan-Wetten

Die Aktien der Vegan-Pioniere können nicht überzeugen, während Unternehmen aus der Lieferkette glänzen (S.40)



Mehr Chancen als Risiko

Geringe Schwankungen, stabile Renditen, hohe Dividenden und eine attraktive Bewertung sind die Hauptmerkmale der Unternehmen in diesem Fonds (S.42)



Neue Energie für steigende Kurse

Das Angebot an Uran kann mit der Nachfrage nicht mithalten. Die Ausweitung der Minenproduktion kann Jahrzehnte dauern. Das hält den Preis hoch, diese britische Firma profitiert (S.50)

Erfolgreich investieren mit BÖRSE ONLINE

Seit 1987 vertrauen Anleger bei ihren Investmententscheidungen auf BÖRSE ONLINE. Profitieren auch Sie künftig davon! In Deutschlands erstem Börsenmagazin finden Sie umfassende Informationen zu Marktanalysen, Aktienbewertungen, Handelsstrategien und Trading-Modellen. Die Datenbank umfasst etwa 600 deutsche Aktien sowie zahlreiche internationale Titel und liefert Ihnen detaillierte Kennzahlen, um fundierte Investmententscheidungen zu treffen.

Verpassen Sie diese Gelegenheit nicht und sichern Sie sich jetzt 3 digitale Ausgaben von BÖRSE ONLINE zum Aktionspreis von nur 9,90 Euro.



Zum Angebot