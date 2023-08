Nach der Erhöhung der Prognose fürs laufende Jahr und der Ankündigung von Milliardeninvestitionen scheint der Energiekonzern nun den richtigen Kurs gefunden zu haben

Vor Kurzem erst hat das DAX-Unternehmen den Ausblick fürs Gesamtjahr deutlich angehoben und auch die attraktive Dividende von zuletzt 0,51 Euro je Aktie scheint zurzeit nicht in Gefahr. Der Wachstumssektor „Energienetze“ rückt immer mehr in den Fokus des Energiekonzerns, da er hochprofitabel, antizyklisch und für einen Großteil des Gewinns verantwortlich ist.

Milliardeninvestitionen geplant

Momentan gibt es keine Hinweise, dass die Schulden der Umstrukturierung den Konzern in diesem Jahr stärker belasten als zuvor. Vielmehr kündigte das Unternehmen im März sogar eine Erhöhung der Investitionsquote an. Bis 2027 sollen 33 Milliarden Euro in Energienetze investiert werden, wobei auch die Dividende laut Analystenschätzungen weiter steigen soll.

Das KGV liegt mit 11,1 unter dem Branchendurchschnitt von 14,7. Sollte sich das Unternehmen bewertungstechnisch der Konkurrenz annähern, gibt es ein Aufwärtspotenzial von 30 Prozent. Um welchen Energiekonzern es sich handelt, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe.

Nur für kurze Zeit: 3 Ausgaben BÖRSE ONLINE für 9,90 Euro

Lesen Sie die aktuelle Ausgabe von BÖRSE ONLINE jetzt gleich im Aktionsangebot zum Vorteilspreis und profitieren Sie von über 35 Jahren Börsenerfahrung: Sie erhalten 3 digitale Ausgaben für 9,90 Euro anstatt 19,80 Euro.

Jetzt einsteigen

Seit 1987 vertrauen Anleger bei Investmententscheidungen auf BÖRSE ONLINE. Warum nicht auch Sie? In Deutschlands erstem Börsenmagazin lesen Sie alles über Markt- und Aktienanalysen, Charttechnik, Handelsstrategien und Trading-Modelle. Der umfassende Datenbank-Teil enthält rund 600 deutsche Aktien und zahlreiche Auslandstitel und liefert Ihnen detaillierte Kennzahlen für Ihre Investmententscheidung.

Zögern Sie nicht, bestellen Sie 3 digitale Ausgaben BÖRSE ONLINE jetzt zum Aktionspreis von 9,90 Euro.