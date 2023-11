Das Geschäft mit Produkten rund um Siliziumcarbid-Chips läuft auf Hochtouren. Kunden gehen hier in hohe Vorleistung. Gegenwind gibt es auf hoher See. Warum diese Aktie trotzdem ein Kauf ist.

Vor etwas mehr als drei Jahren begann bei diesem Unternehmen quasi eine neue Zeitrechnung: Das Management wurde ausgewechselt, es kamen ein neuer Vorstands- und Finanzchef. In großem Stil wurde restrukturiert und Kosten in dreistelliger Millionenhöhe eingespart.

Besonders stark läuft es aktuell im Segment Graphite Solutions und hier bei den Halbleitern. Rund um Siliziumcarbid-Halbleiter boomt das Geschäft. Komponenten aus Spezialgrafit sind hier unverzichtbar. Höchste Reinheit und größte Präzision sind notwendig. Man ist hier einer der wichtigsten Zulieferer für die Industrie.

Cashflow und Margen klettern

Weil die Kapazitäten knapp und die Nachfrage hoch ist, bekommt das Unternehmen bereits im Vorfeld von seinen strategischen Partnern Anzahlungen. Allein in den ersten neun Monaten beliefen sich diese auf 40 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr lagen sie bei 28 Millionen. Die Bücher sind für mindestens 3 Jahre voll.

Allerdings gab es in den vergangenen Jahren immer einen Geschäftsbereich, der den Gewinn der anderen Sparten nahezu aufgefressen hat. Und auch in den ersten neun Monaten des Jahres war es wieder so: Für die riesigen Offshore-Windräder liefert das Unternehmen Carbonfasern. Die Geschäfte sind mau. Dennoch will man am Geschäftsfeld festhalten, Besserung ist für das zweite Halbjahr 2024 in Sicht. Tritt das ein, werden Cashflow und Margen deutlich klettern. Ein Kursplus deutlich über 50 Prozent ist dann drin. Um welches Unternehmen es sich handelt, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

