Melden Sie sich noch heute an und profitieren Sie von den ersten Trades. Mit dieser Strategie haben Anleger in der Vergangenheit durchschnittlich 40 Prozent Rendite jährlich erzielt.

Die momentum mover-Strategie konzentriert sich ausschließlich auf Aktien mit starkem Momentum. Durch einen systematischen Einsatz von Optionsscheinen, konnten Anleger in der Vergangenheit Jahr für Jahr zweistellige Renditen einfahren. In weniger als 10 Jahren haben sie so 1.102 Prozent Rendite erzielt.

Das Geheimnis: Die momentum mover-Strategie setzt auf eine fortlaufende Anpassung der Positionen im Depot. Gewinnbringende Scheine werden verkauft und durch Scheine mit einer höheren Hebelwirkung ersetzt. Mit der bewährten „Rock durch Roll“-Methode schöpfen die Experten das maximale Potenzial eines Wertes aus.

So funktioniert erfolgreiches Trading

Unser Expertenteam hat wiederholt bewiesen, wie erfolgreiches Trading funktioniert. Als der kurzfristige Aufwärtstrend bei Amazon im Juni 2023 unterbrochen wurde schlug das Expertenteam zu. Nach ersten Gewinnmitnahmen im November, entschieden sich die Experten dazu, den Schein zu rollen. Der neue Schein mit einem höheren Hebel verzeichnete einen Anstieg von über 80 Prozent, was zu einem Gewinn von 197 Prozent in nur 8 Monaten führte.

Handeln statt zusehen

Die Trades unseres Expertenteams können Sie ab jetzt jederzeit im Echtgeld-Depot einsehen, das an diesem Freitag mit 25.000 Euro an den Start geht.

Nutzen Sie diese Chance. Noch heute haben Sie die Möglichkeit, von Anfang an dabei zu sein. Sie erhalten frühzeitige Empfehlungen per E-Mail und über die DER AKTIONÄR-App – noch bevor das Expertenteam handelt. Außerdem versorgen wir Sie mit regelmäßigen Updates zu den Depot-Positionen.

Jetzt anmelden

Profitieren Sie in Zukunft von beeindruckenden Renditen. Der Börsendienst momentum mover bietet Ihnen ein durchdachtes Erfolgskonzept und das geballte Know-how unseres Expertenteams.