Der spanische Großaktionär baut seine Beteiligung aus. Die Kursentwicklung signalisiert akute Übernahmegefahr. Risikobereite Anleger wetten auf eine Abfindung

Kompromisse sind nicht das Ding von Florentino Pérez, weshalb er im heimischen Spanien auch als „El Tiburón“, „der Hai“, bezeichnet wird. Der heute 76-jährige Manager hat aus einer vor 40 Jahren für eine Peseta gekauften bankrotten Baufirma mit ACS eines der größten Bau- und Infrastrukturunternehmen in Europa geformt. Pérez, der in der Nebenrolle auch noch die spanische Fußballikone Real Madrid präsidiert, hat beim Aufbau seines Konzerns vor allem auf Firmenkäufe gesetzt. Seit 2007 gehört, mit im Zeitablauf schwankender Beteiligungshöhe, auch dieses deutsche Unternehmen zur Gruppe. Und einiges deutet darauf hin, dass der Hai hier noch einmal kräftig zubeißen, also den deutschen Baukonzern komplett übernehmen könnte. Die Kursentwicklung der Aktie, die seit einem Jahr allen konjunkturellen Widrigkeiten zum Trotz kontinuierlich ansteigt, ist ein starkes Indiz.

In den vergangenen Monaten nahm ACS noch eine Viertelmilliarde Euro in die Hand, um den Anteil auf fast 73 Prozent, den aktuellen Status quo, zu erhöhen. Ein mögliches Ziel könnte der Abertis-Anteil sein, den das deutsche Bau-Unternehmen hält, den ACS aber gern allein kontrollieren würde. Die Aufstockung seit 2022 bringt ACS hier nicht in eine bessere Situation. Erst ab einem Anteil von 90 Prozent könnte über ein Verschmelzungs-Squeeze out der Zugriff auf Abertis möglich sein. Die Spekulation in diese Richtung kann deutlich dreistellige Kurse bei der Aktie bringen.

Um welche Aktie es sich handelt und wie Anleger nun viel Geld verdienen: Jetzt in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Heiße Spekulation

Der spanische Großaktionär baut seine Beteiligung aus. Die Kursentwicklung signalisiert akute Übernahmegefahr. Risikobereite Anleger wetten auf eine Abfindung (S.30)

Die Gewinner der Zinswende

Die Ertragslage einiger Geldinstitute hat sich deutlich verbessert. Zu den Profiteuren der EZB-Politik gehören die Deutsche Bank, die Commerzbank und die niederländische ING Group (S.34)

Eine Tasche, doppeltes Potenzial

Die Trendwende des italienischen Spezialisten für hochwertige Lederprodukte wird immer offensichtlicher. Die Aktie läuft noch hinterher. Zwei Katalysatoren für deutlich höhere Kurse (S.38)

Chinesische Träume

Analysten der UBS haben das neueste Modell eines chinesischen E-Autoherstellers in seine Einzelteile zerlegt. Sie sehen große Kostenvorteile gegenüber Konkurrenten. Chinesische Autohersteller könnten europäischen Autokonzernen zunehmend Konkurrenz machen (S.41)

Reich dank Tech

Reich mit der Zukunft: Mit diesem ETF-Depot, das auf die größten Tech-Trends der Welt setzt, können Sie 50.000 Euro in nur wenigen Jahren um ein Vielfaches vermehren (S.45)

BÖRSE ONLINE zum Aktions-Preis

Seit 1987 vertrauen Anleger bei Investmententscheidungen auf BÖRSE ONLINE. Warum nicht auch Sie? In Deutschlands erstem Börsenmagazin lesen Sie alles über Markt- und Aktienanalysen, Charttechnik, Handelsstrategien und Trading-Modelle. Der umfassende Datenbank-Teil enthält rund 600 deutsche Aktien und zahlreiche Auslandstitel und liefert Ihnen detaillierte Kennzahlen für Ihre Investmententscheidung.

Zögern Sie nicht, bestellen Sie 3 digitale Ausgaben BÖRSE ONLINE jetzt zum Aktions-Preis von 9,90 Euro.

Zum Angebot