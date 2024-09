Der Anbieter dieser Tracking-App hat ein starkes Nasdaq-Debüt hingelegt. Das Geschäftsmodell bietet weiteres Kurspotenzial.



Inspiriert durch die chaotischen Zustände während des Hurrikans Katrina, der Zehntausende Kontakte abbrechen ließ und Angehörige in Sorge versetzte, brachte ein Start-up-Unternehmer 2007 diese Standort-App auf den Markt. Im Folgejahr gewann die App die „Google Android Developer Challenge“. Gleich zum Start von Google Play gehört sie zum verfügbaren App-Portfolio. Sie ermöglicht registrierten Familienmitgliedern und Gruppen Echtzeit-Standortaktualisierungen, Notfallwarnungen und die Kommunikation untereinander.



Viele Jahre und zahlreiche Übernahmen später hat das Unternehmen sein Angebot um Hardwareprodukte und zusätzliche Funktionen erweitert. Zu Standortfreigabe und Benachrichtigungsfunktion wurden Features wie Unfallerkennung, Chatgruppen, Fahraufzeichnungen, Handyortung oder das Tracking von Haustieren ergänzt.



Obwohl das Unternehmen in den vergangenen Jahren mehrfach dafür kritisiert wurde, Userdaten verkauft oder nicht ausreichend geschützt zu haben, ist die in fast 200 Ländern der Welt verfügbare App beliebter denn je. Zuletzt soll die Zahl der monatlich aktiven Nutzer die Marke von 70 Millionen überschritten haben.



Während die Grundfunktionen der App kostenlos nutzbar sind, wird das Unternehmen mit kostenpflichtigen Mitgliedschaften und Diensten in diesem Jahr schätzungsweise 270 Millionen US-Dollar umsetzen.



Welche Erwartungen Analysten hegen, wie das Wachstum bis 2028 eingeschätzt wird und wie die Aktie im Nasdaq und in Sydney gehandelt wird, lesen Sie in unserem HotDeal der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.



