Während sich der Bitcoin in sechs Monaten mehr als verdoppelt hat, hinken Bitcoin-Mining-Aktien hinterher. Große Fonds spekulieren darauf, dass sich das bald ändert

Eigentlich müsste es ein ideales Umfeld für Aktien von Bitcoin-Mining-Unternehmen sein: Der Preis für die größte Kryptowährung hat sich in den vergangenen sechs Monaten mehr als verdoppelt. Die neuen Bitcoin-ETFs führten zu einer verstärkten Nachfrage institutioneller Anleger. Die Rally scheint kein Ende zu nehmen.

Eigentlich! Doch an den Mining-Aktien ging der Aufschwung vorbei — das bevorstehende Halving im April sorgt am Markt für Verunsicherung.



Halving steht im April an

Der Grund: Die Belohnung, die Miner erhalten, wenn sie einen neuen Block erfolgreich validiert haben, halbiert sich im April. Anleger befürchten, dass das einige Mining-Unternehmen die Existenz kosten kann. Allerdings ist in der Vergangenheit nach dem Halving auch der Bitcoin-Preis immer gestiegen. Geht es nach den großen Hedgefonds, ist diese Bitcoin-Mining-Company von Finanzproblemen nicht betroffen. Laut den Veröffentlichungen der US-Börsenaufsicht SEC haben sich mehrere von ihnen bei der Firma eingekauft. Das Unternehmen präsentierte vergangene Wochen die Zahlen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2023. Demnach hat sich die Leistungsfähigkeit des unternehmenseigenen Computernetzwerks, die sogenannte Hashrate, im vergangenen Jahr mehr als verfünffacht. Die Energiekosten sind dank Wind- und Solarstrom gesunken und die Verschuldung hat sich im Februar 2024 mit 58 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 2022 fast gedrittelt. 8.676 Dollar kostete das Unternehmen die Energie, um einen Bitcoin zu schürfen, das ist weit günstiger als der Durchschnitt der Branche. „Der erhebliche Schuldenabbau und die verbesserte Liquiditätsposition untermauern unser entschlossenes Engagement für ein umsichtiges Finanzmanagement“, sucht denn auch der Finanzvorstand alle Bedenken zu zerstreuen.

Chance auf Verdoppler

Mit Erfolg: Nach der Veröffentlichung der Zahlen bekräftigten die Analysten ihre Kaufempfehlung. Ihr durchschnittliches Kursziel liegt bei knapp vier Dollar, 160 Prozent über dem derzeitigen Kurs. 2021 stand er schon einmal bei über 40 Dollar. Nachdem die Company ihr Ergebnis seit 2022 Quartal für Quartal verbessert hat, erwartet sie für 2025 trotz des Halvings den Sprung in die schwarzen Zahlen. (...) Die Aktie wird nicht in Deutschland, sondern nur an der Nasdaq gehandelt.



