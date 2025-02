Der Pharmakonzern entwickelt und verkauft Immuntherapien gegen Allergien. Bisher lassen sich nur wenige Allergiker gezielt behandeln. Hier liegt mittelfristig großes Potenzial

Bald ist es wieder so weit. Mit dem Frühlingserwachen beginnt auch der Pollenflug — und damit eine für Allergiker unangenehme Zeit. Allergien sind weit verbreitet, laut Schätzungen des Bundesinstituts für Risikobewertung entwickeln mehr als 30 Prozent der Deutschen im Laufe ihres Lebens eine allergische Erkrankung. Von Pflanzenpollen und Lebensmitteln wie beispielsweise Nüssen reichen Allergien bis hin zu Hausstaub und Tierhaaren. Durch die richtige Behandlung lassen sich die Symptome jedoch deutlich abmildern. Dazu gehören Immuntherapien. Bei diesen kommt diese dänische Firma auf einen Marktanteil von rund 35 Prozent und ist damit Marktführer.



So war sie in den 1990er-Jahren das erste Unternehmen, das Allergikern die Möglichkeit bot, Immuntherapien in Form von Tropfen zu verabreichen, die unter die Zunge gelegt werden. Diese Tropfen wurden zunächst für Gräserpollen und später für andere Allergene wie Ambrosia-Pollen und Hausstaubmilben angeboten. Diese Therapieform einschließlich der subkutanen Immuntherapie, bei der die Allergene per Injektion verabreicht werden, tragen rund 40 Prozent zum Jahresumsatz bei, mehr als 50 Prozent werden inzwischen mit Tabletten erzielt.



Bereits jetzt läuft es gut für das dänische Pharma Unternehmen. Es plant, seinen Umsatz jährlich um zehn Prozent zu steigern. Laut den neuesten Zahlen für 2024 wurde mit 15 Prozent an Umsatzsteigerung das eigene Ziel sogar übertroffen.



Insgesamt lag der Umsatz bei 742 Millionen Euro. Der operative Gewinn vor Steuern und Zinsen stieg um 65 Prozent auf 146 Millionen Euro. Aufgrund einer Vorauszahlung an Lizenzgebühren war der freie Cashflow mit 27 Millionen Euro im negativen Bereich. Ansonsten hätte er laut dem Unternehmen bei 106 Millionen Euro gelegen. 2025 soll der Umsatz zwischen neun und 13 Prozent wachsen, die Ebit-Marge auf 25 Prozent steigen. Ein Wachstumsfeld sind auch Therapien gegen weitere Allergien, zum Beispiel im Bereich der Lebensmittel. Lesen Sie den ganzen Beitrag des HotDeal der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE, um welches vielversprechende Pharmaunternehmen es sich handelt.

