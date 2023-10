Diese Firma bewirbt sich für die Räumung von Munition in deutschen Gewässern. Darüber hinaus hat das Unternehmen vielversprechende Beteiligungen

Der Zweite Weltkrieg ist zwar schon seit über 78 Jahren vorüber, doch in Nord- und Ostsee befinden sich noch immer beträchtliche Mengen an Bomben, Minen und Granaten, die im Zuge der damaligen Demilitarisierung Deutschlands von den Alliierten kurzerhand im Meer entsorgt wurden. Insgesamt schlummern rund 1,6 Millionen Tonnen am Meeresgrund, die eine zunehmende Gefahr für die Umwelt darstellen. Rosten die Hüllen, können krebserregende Stoffe, wie zum Beispiel das in der Munition enthaltene TNT, austreten. Gefahr droht auch beim Bau von Offshore-Windparks oder wenn bestehende Wasserstraßen ausgebaut werden.

Für ein Pilotprojekt hat das Bundesumweltministerium 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, die Gesamtkosten für das Unterfangen sollen weitaus höher liegen. Bei der nun anstehenden Ausschreibung bewerben sich der Rüstungskonzern Rheinmetall und (...). Gemeinsam wollen diese beiden Unternehmen mit Partnern eine Plattform zur Munitionsentsorgung auf See entwickeln und betreiben. (...)

Durch das neue Aufgabenfeld könnte der Umsatz in Zukunft deutlich steigen. Die Aktie ist aber auch aus anderen Gründen attraktiv. (...)

Günstige Bewertung, etablierte Geschäftsmodelle und Wachstumschancen im Bereich Munitionsentsorgung und erneuerbare Energien sprechen für einen Kauf.

