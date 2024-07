Der Einlagensatz der Europäischen Zentralbank (EZB) beträgt 3,75 Prozent – und das bestimmt derzeit auch die attraktivsten Tagesgeld-Angebote.

Die niederländische DHB Bank bietet Neukunden exakt diese 3,75 Prozent als Tagesgeld-Zinsen in den ersten drei Monaten nach Eröffnung. Zudem können Sparer einen Bonus in Höhe von 25 Euro bei der Eröffnung des Tagesgeld-Kontos erhalten – wenn sie das digitale Verifizierungsangebot via Verimi wahrnehmen. Nach dem Vierteljahr mit 3,75 Prozent fallen die Zinsen auf aktuell 2,9 Prozent. Gibt es 3,75 Prozent auch auf Dauer – jedenfalls solange die EZB den Einlagensatz nicht senkt? Die gibt es, und zwar beim Neobroker Trade Republic, wenn die Kunden einige Bedingungen erfüllen. Hier geht es zur Offerte von Trade Republic.

