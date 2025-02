Durch die Wahl zum Bundestag bietet sich eine einmalige Chance: Politische Zäsur und eine clevere Anlagestrategie miteinander zu verbinden

Die Bundestagswahl verändert die politische Landschaft in Deutschland. Mit der Wahl sind, unabhängig von der finalen Regierungsbildung, Hoffnungen auf neue Wirtschaftsimpulse verbunden. Die vom Institut ZEW monatlich erhobenen Konjunkturerwartungen sprangen in diesem Monat um 15,7 auf 26 Punkte – das stärkste Plus seit zwei Jahren.



Die voraussichtliche Kanzlerpartei CDU setzt auf ihre „Agenda 2030“. Mit diesem Programm soll ein Wachstum von mindestens zwei Prozent erreicht werden. Die Initiative sieht unter anderem niedrigere Steuern für Arbeitnehmer und Unternehmen, die Förderung von Zukunftstechnologien sowie den Abbau von Bürokratie vor. „Wir wollen dafür sorgen, dass wir wieder Wachstum in unserem Land bekommen, und nicht den Niedergang begleiten“, so CDU-Chef Merz.



Gelingt der wirtschaftliche Umbau, stehen deutschen Aktien wohl gute Zeiten bevor. Aber welche Papiere eignen sich besonders? Clevere Anleger verbinden die Zäsur in der politischen Landschaft mit einer intelligenten Anlagestrategie, die sich bereits in der Vergangenheit bewährt hat: das Momentum. Dabei setzen Investoren auf Aktien, die gerade einen Lauf haben. Wie Studien zeigen, sind diese Papiere prädestiniert für weitere Kurssteigerungen.



Damit können Anleger von der einmaligen Chance profitieren, politische Veränderungen und bewährte Strategie miteinander zu verbinden.



Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Prozent Plus in einer Woche

Rüstungsaktien wie Rheinmetall, Hensoldt und Leonardo gehen durch die Decke. (S.7)



Hoffnungsträger mit KI

Um die zuletzt schwächelnden Verkäufe der iPhone-Serie zu beleben, schickt dieses Techunternehmen ein kostengünstigeres Modell ins Rennen. Künstliche Intelligenz gibt es trotzdem (S.8)



6,2 Prozent Promibonus

Dieser Sportartikelkonzern verkündet eine Kooperation mit Kim Kardashians Wäschelabel. Die Aktie springt nach oben (S.14)



Der pure Wahnsinn

Die Aktien dieses Batterieherstellers sind eigentlich wertlos, doch seit Mittwoch legten sie im Kurs um 100 Prozent zu (S.15)



Die Stunde der Aktivisten

Der Ölpreis steht aktuell unter Druck. Eine Legende der Wall Street wittert dennoch Chancen (S.46)

