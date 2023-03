Aktionären der Beteiligungsfirma 3U Holding winkt eine stattliche Dividende. Die stark unterbewertete Aktie hat aber noch mehr zu bieten. Ein möglicher Börsengang der Tochter verspricht viel Fantasie.

Am 15. Mai findet in Marburg die Hauptversammlung der Beteiligungsfirma 3U Holding statt. Damit rückt nun auch die Ausschüttung einer Sonderdividende auf die Agenda. Noch hat sich das Management nicht zu der Höhe der Gewinnauszahlung geäußert. Doch BÖRSE ONLINE geht davon aus, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis ein entsprechender Vorschlag publik wird, denn 3U muss Aktionäre rechtzeitig zur Hauptversammlung einladen. Die Sonderprämie dürfte ziemlich üppig ausfallen. Der Verkauf der Cloud-Software-Tochter Weclapp spülte vor einigen Monaten mehr als 150 Millionen Euro netto in die Kasse. Die Redaktion von BÖRSE ONLINE rechnet deshalb damit, dass mehr als zwei Euro je Aktie als Dividende abfallen und die Rendite auf Basis des aktuellen Aktienkurses sogar bei über 50 Prozent liegt.

Nicht nur die Dividende macht die Aktie interessant

Doch nicht nur die hohe Dividende macht das Papier als Investment interessant. Der Small Cap ist auch deutlich unterbewertet. Zumal im Portfolio viel Zukunftspotenzial schlummert. Die spannendste Beteiligung ist ein Onlinehändler für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnologie. Dieser soll in den kommenden Jahren organisch und durch Zukäufe in die Region dreistelliger Millionenumsätze wachsen und bietet Investoren die spannende Perspektive, entweder über einen Börsengang oder – wie im Fall von Weclapp – per Private-Equity-Deal hohe Wertsteigerungen zu erzielen.

Nutzen Sie das Potenzial von Nebenwerten

Einer, der sich besonders gut mit Nebenwerten auskennt und solche lukrativen Investmentchancen aufspürt, ist Lars Winter. Beim Börsenspiel Depot Champ hat er 2022 souverän seine Kontrahenten hinter sich gelassen. Außerdem führt er eines der erfolgreichsten Wikifolios in Deutschland – sein Wikifolio zählt zu den Top 3 von über 30.000 Depots. Mit seiner Stock-Picking-Strategie setzt er dabei auf Small und Mid Caps, die einen konkreten Anlass zum Kauf bieten: Aktien mit Übernahmefantasie, Squeeze-out-Kandidaten oder Titel vor Neubewertungen. Diese Strategie wird er auch in seinem neuen Börsendienst Lars Winter Report umsetzen.

Mehr erfahren

Am 29. März 2023 fällt der Startschuss für seinen neuen Börsendienst. Mit dem Lars Winter Report können Sie die Stock-Picking-Strategie des Börsenprofis in einem 20.000-Euro-Echtgeld-Depot verfolgen. Ausführliche Erläuterungen zu den Picks erhalten Sie in wöchentlichen Reports. Darüber hinaus bleiben Sie durch ergänzende Updates immer auf dem Laufenden.

Jetzt anmelden und keine Empfehlung verpassen!