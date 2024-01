Die Deutsche Bank hat für ihr Festgeld die Zinsen angehoben und lockt Anleger zudem noch mit einem interessanten Bonus. Doch was taugt das Angebot des Geldhauses? Und wie können sich Anleger dieses sichern?

Auch wenn die Zinsen im Jahr 2024 wieder sinken werden: die Deutsche Bank hat zum Jahreswechsel die Verzinsung für das Festgeld angehoben und lockt überdies mit einer attraktiven Bonusaktion. Das müssen Sparer jetzt wissen:

Hohe Festgeld Zinsen und 50 Euro Bonus bei der Deutschen Bank

Statt bisher 2,75 Prozent Zinsen bietet die Deutsche Bank im Zeitraum vom 2. Januar bis 31. Januar 2024 ihren Kunden für das Produkt FestzinsSparen 3,3 Prozent Verzinsung. Das Angebot ist ein klassisches Festgeld mit deutscher Einlagensicherung und 12 Monaten Laufzeit.

Neben den attraktiven Zinsen können sich Anleger aber noch einen saftigen Bonus in Form eines 50 Euro Saturn-Gutscheins sichern. Bedingung: Kunden müssen eine Anlage in Höhe von mindestens 15.000 Euro bei dem Festgeld tätigen (ansonsten liegt die Mindestanlage bei 2.500 Euro). Sparer, die sich für den Deal entscheiden, erhalten den Gutschein laut der Deutschen Bank dann im April bis Mai per E-Mail – vergütet wird allerdings nur das erste FestzinsSparen-Produkt.

Lohnt sich das Angebot der Deutschen Bank für Sparer?

Doch berechtigterweise stellt sich die Frage: Lohnt sich das Angebot der Deutschen Bank für Sparer?

Grundsätzlich ist das Festgeld-Angebot des Geldhauses in den Top 5 der aktuellen Offerten am Markt mit deutscher Einlagensicherung anzusiedeln, wenngleich etwa die Creditplus mit 3,85 Prozent (zum Angebot geht es hier) und die Santander mit 3,75 Prozent (zum Angebot geht es hier) deutlich mehr Zinsen bieten als die Deutsche Bank.

Rechnet man allerdings den erwähnten Bonus in die Verzinsung mit ein, so kommt man immerhin bei einer Anlage von 15.000 Euro auf ein Zinsniveau von 3,63 Prozent, womit das Angebot in den Top 3 der aktuellen Offerten landet.

