Bei dem auf Wohnimmobilien ausgerichteten SDAX-Wert ist von einer Krise nichts zu spüren. Die Bilanz ist stark, die Reserven sind hoch, und die Aktie hat eine satte Dividendenrendite

Die Immobilienbranche ist unter Druck. Die Kosten für Materialien, Dienstleistungen und Personal drücken auf die Margen. Zudem belasten höhere Zinsen. Sie kosten Ergebnis und senken auch den Bewertungsspielraum. Immobilienfirmen werden nämlich mit einem Multiplikator des Immobilienertrags bewertet, der bei steigenden Zinsen sinkt. Das hat dazu geführt, dass sich der Kurs der Aktie auf Jahressicht mehr als halbierte. Zuletzt zeichnete sich aber eine Stabilisierung ab. Zu Recht! Die Kennzahlen deuten auf eine nun sehr preiswerte Aktie hin, die einen hohen laufenden Ertrag bringen kann.

Eine Zerschlagung steht zwar nicht auf der Agenda. Doch dank der niedrigen Schulden kann der Immobilienkonzern einen großen Teil des operativen Ertrags ausschütten. Für das laufende Jahr peilt das Management eine Ausschüttung von 85 bis 90 Cent pro Aktie an. Damit rentiert die Aktie mindestens mit 8,3 Prozent. Viel günstiger kann man im Moment kaum an Wohnimmobilien kommen.

Um welche Aktie es sich handelt und wie hoch die Immobilienrenditen aktuell sind: Jetzt in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Hohe Immobilienrendite

Bei diesem auf Wohnimmobilien ausgerichteten SDAX-Wert ist von einer Krise nichts zu spüren. Die Bilanz ist stark, die Reserven sind hoch, und die Aktie hat eine satte Dividendenrendite (S.24)

Top-Dividende, Top-Kurschancen

Dieser Logistikkonzern hat die Ergebnisprognose auf rund 8,4 Milliarden Euro angehoben und den mittelfristigen Ausblick bestätigt. Nun rückt das Weihnachtsgeschäft in den Fokus (S.26)

Mehr Gewinn, höheres Kursziel

Dieser Traditionskonzern traut sich auch im neuen Jahr trotz konjunkturellem Gegenwind ein Rekordergebnis zu. Gelingt das, dürften auch Rekordkurse möglich sein (S.28)

Kater von Katar

Bereits vor dem Abpfiff des Eröffnungsspiels verließen viele Fans der Heimmannschaft das Stadion. Die Ausrüster hoffen dennoch auf ein erfolgreiches Turnier (S.32)

Diese Aktie steigt und steigt ...

Mit ressourcenschonenden Designs von Computern und Servern profitiert das Unternehmen vom nachhaltigen Trend zum grünen Computing. Börsianer feierten die jüngsten Quartalszahlen (S.37)

BLACK FRIDAY Deal: Investieren Sie lieber in sich selbst

Sicher haben Sie in den vergangenen Tagen schon das ein oder andere Schnäppchen gemacht. Doch waren das tatsächlich Dinge, die Sie dringend benötigen? Bei BÖRSE ONLINE machen Sie den besten Deal, denn Sie investieren in sich selbst. Lesen Sie in jeder Börsenphase unabhängige Informationen für eine erfolgreiche Investmentstrategie. Steigen Sie jetzt ein: Mit dem BLACK FRIDAY Deal erhalten Sie 20 % auf alle BÖRSE ONLINE Abos. Den Rabatt gibt es noch bis zum 30. November mit dem Code BLACK22.

Jetzt 20 % sparen