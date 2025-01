Dieser beliebte Broker startet ab dem 23. Januar ein neues Angebot, dabei gibt es nicht nur exzellente Konditionen für Anleger, sondern darüber hinaus noch eine satte Prämie. Das müssen Sie jetzt zu dem Angebot wissen und darum könnte es sich lohnen, genauer hinzuschauen.

Die 1822direkt lockt Kunden aktuell mit einer ganzen Reihe von attraktiven Vorteilen, wie hohen Tagesgeldzinsen und kostenlosen ETF-Sparplänen. Doch jetzt gibt es außerdem noch eine attraktive Prämie bei dem Broker.

Satte Prämie bei Top-Broker kassieren

Denn für alle, die vom 23. Januar bis 28. Februar 2025 ein Depot bei der Sparkassen-Tochter eröffnen, winken 50 Euro in Form eines Amazon Gutscheins. Alles, was Anleger dafür tun müssen, ist entweder zwei Trades in Höhe von mindestens 1.000 Euro binnen der ersten zwei Monate nach Eröffnung zu machen oder einen 12-monatigen Sparplan mit spätestem Beginn am 21.04.2025 durchzuführen.

Hier geht es direkt zum Angebot der 1822direkt

Doch Neukunden erhalten neben den 50 Euro bei der 1822direkt noch 2,75 Prozent Zinsen auf das dazugehörige Tagesgeldkonto für die ersten vier Monate nach der Eröffnung (bis maximal 250.000 Euro). Hinzu gibt es für zwölf Monate vergünstigte Orderkonditionen (2,90 Euro) für den Handel ab 1.000 Euro Volumen über die Börse gettex und über 170 kostenfreie ETF-Sparpläne (bei Sparplansumme von 50 Euro bis 500 Euro).

Jetzt das Angebot des Brokers nutzen?

Allerdings stellt sich die Frage: Lohnt sich das Angebot der 1822direkt?

Tatsächlich kann dieses attraktiv sein, gerade für Anleger, die nicht auf Neobroker (hier geht’s zum Vergleich), sondern klassische Depotanbieter setzen wollen. Unter denen hat die 1822direkt mit 86/100 Punkten im BÖRSE ONLINE Broker Vergleich ein solides Ergebnis und überzeugt dazu noch mit den Vorteilen für Neukunden.

