Der Pharmariese traut sich nach den ersten sechs Monaten mehr zu und hat seine Jahresprognose erneut angehoben

Im zweiten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um sieben Prozent auf 13,62 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn legte überproportional um 37 Prozent auf 2,32 Milliarden US-Dollar zu. Für 2023 stellt das Unternehmen nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Bisher war der mittlere einstellige Prozentbereich das Ziel.

Was Anleger darüber hinaus mit Kurssteigerungen honoriert haben, ist ein neues Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 15 Milliarden US-Dollar. Für die vor knapp einem Jahr angekündigte Abspaltung der Tochter gab der Konzernchef nun einen Zeitplan bekannt. Geplant ist das Spin off am Anfang des vierten Quartals. Auf der außerordentlichen Generalversammlung stimmen die Aktionäre über das IPO ab.

Um welche Aktie es sich handelt und wie hoch der Aktienrückkauf ausfallen könnte, das erfahren Sie jetzt in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Clever Datenschätze heben

Mit einer millionenschweren Investition im Biotech-Sektor sorgt Chipriese Nvidia für Aufsehen. Entscheidender Faktor dabei: künstliche Intelligenz (S.24)

Der heimliche Tech-Titan des Einzelhandels

Zu Beginn der E-Commerce-Revolution strauchelte der weltweit größte Einzelhändler noch. Jetzt sind die Amerikaner bereit für den großen Coup (S.26)

Spannung vor den Zahlen

Der Nutzfahrzeugzulieferer könnte bei Vorlage der Zahlen am 14. August positiv überraschen. Eine Long-Spekulation bietet sich an (S.30)

Kurze Krypto-Party

Ein Urteil im Streit zwischen der SEC und Ripple Labs hat am Kryptomarkt zuletzt für Jubelstimmung gesorgt (S.32)

Viel Licht und viel Schatten

Wer seinen Gas- oder Stromanbieter wechseln will, nutzt in der Regel Vergleichsportale. Doch nicht alle Anbieter sind gleich gut, wie unser Test zeigt (S.36)

Alle relevanten Neuigkeiten aus Politik, Wirtschaft und Börse. Pünktlich zum Wochenende

Sicher kennen Sie das: Eine turbulente Woche erlaubt es Ihnen kaum, sich intensiv mit Investmententscheidungen auseinanderzusetzen. Das Wochenende ist meist zu kurz, um alle Recherchen nachzuholen. Und schon ist wieder Montag …

Unsere Lösung: Lesen Sie €uro am Sonntag im Probeabo und sparen Sie 50 Prozent. Steigen Sie jetzt ein und lesen Sie 4 digitale Ausgaben für 8,98 € statt 17,96 €.

Angebot sichern