Nach dem mit Spannung erwarteten Halving am vergangenen Wochenende ist der ganz große Sprung bei Bitcoin bislang ausgeblieben. Das ist zunächst nicht verwunderlich und kein Grund zur Sorge. Vielmehr bietet sich jetzt eine Gelegenheit zum Einstieg.

Der Bitcoin-Kurs erreichte bereits vor dem lang erwarteten Halving ein neues Rekordhoch, doch wie in früheren Halving-Zyklen könnte die eigentliche Kursrallye noch bevorstehen. Nach einer Phase der Orientierung dürfte der Kurs aufgrund der Verknappung des Angebots und der steigenden Nachfrage, insbesondere durch Bitcoin-ETFs, weiter zulegen.

Steve Kurz von Galaxy ist überzeugt, dass der Hype um Bitcoin-ETFs noch in den Startlöchern steht, da 95 Prozent der Finanzvermittler in den USA ihren Kunden noch keine derartigen Produkte anbieten. Ein Kursziel von mindestens 150.000 Dollar im nächsten Jahr bleibt somit realistisch, da eine steigende Nachfrage nach Bitcoin-ETFs erwartet wird.

Kann Ethereum von der Atempause nach dem Bitcoin-Halving profitieren und seine Aufwärtsbewegung fortsetzen? Ein potenzieller Anstieg auf das Hoch vom Mai 2021 bei 4.378 US-Dollar scheint möglich. Langfristig werden die Bullen bestrebt sein, den Kurs in Richtung des Allzeithochs zwischen 4.633 und 4.864 US-Dollar zu treiben.

Dynamisch in die Top-10-Coins investieren

Mit dem Best of Krypto Index von BÖRSE ONLINE setzen Sie nicht nur auf eine einzige Kryptowährung, sondern auf die 10 größten Coins, bewertet nach ihrer Marktkapitalisierung. Zweimal im Jahr findet eine Anpassung statt. Bitcoin ist als Kryptowährung mit der größten Marktkapitalisierung am höchsten im Index gewichtet. Neben Bitcoin sind auch Ethereum, XRP und Litecoin im Index enthalten. Damit ist der Index vor allem für Anleger interessant, die bisher noch keine oder wenig Erfahrung mit Kryptowährungen gesammelt haben.

Ein weiterer großer Vorteil: Für den Handel des Index ist kein Konto (keine Wallet) bei einer Kryptobörse nötig. Das Index-Zertifikat (WKN A2URSJ) können Sie ganz einfach und bequem über Ihren Broker handeln. Sollten Sie mehr Risiko eingehen wollen, steht Ihnen eine Auswahl an Hebel-Zertifikaten zur Verfügung.

