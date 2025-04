Die Onlineapotheke wächst, profitabel ist sie jedoch nicht. Das E-Rezept schafft Wachstumschancen, der Börsenwert ist so niedrig, dass eine Übernahme wahrscheinlicher wird

Beim Pionier der Onlineapotheken läuft es derzeit nicht rund. Da die Verschuldung von Docmorris durch Übernahmen stark gestiegen ist, änderte das Management 2022 seine Strategie und fokussiert sich seitdem auf das Ziel, den Break-even-Point zu erreichen. Momentan gelingt das noch nicht. Im Geschäftsjahr 2024 stand unterm Strich ein Minus von rund 97 Millionen Schweizer Franken, nach 118 Millionen im Vorjahr.



Der Vorstand begründete den hohen Betriebsverlust mit erhöhten Investitionen ins Marketing für das E-Rezept in Deutschland. Für Onlineapotheken bietet sich durch die schrittweise Einführung des elektronischen Rezepts seit 2022 prinzipiell ein enormer Wachstumsmarkt. Bislang machen sie in Deutschland den größten Teil ihres Geschäfts mit verschreibungsfreien Arzneimitteln, Gesundheits- und Kosmetikprodukten. Im weitaus größeren Markt für rezeptpflichtige Medikamente entfällt laut Branchenschätzungen derzeit nur gut ein Prozent der Erlöse auf das Onlinegeschäft, während die rund 17.000 stationären Apotheken mit circa 56 Milliarden Euro den Löwenanteil abgreifen.



Die Werbung macht sich offenbar bezahlt: Die Zahl der Neukunden für das E-Rezept habe sich im vergangenen Jahr verdreifacht und im letzten Quartal 2024 sogar verfünffacht, heißt es von Docmorris. Dennoch wird das Unternehmen vorerst rote Zahlen schreiben, während der Konkurrent Redcare Pharmacy mit seinem Konkurrenzangebot Shopapotheke bereits für dieses Jahr einen operativen Gewinn anstrebt. Die schwachen Ergebnisse von Docmorris haben sich mittlerweile deutlich im Aktienkurs niedergeschlagen, auf Jahressicht steht ein Minus von rund 77 Prozent.



Warum dennoch ein HotDeal der Woche? Der Börsenwert ist so stark gefallen, dass das Unternehmen prinzipiell als Übernahmekandidat infrage kommt. Mit 10,3 Millionen Kunden hat die schweizerisch-niederländische Firma eine durchaus starke Marktposition. Wer potenzielle Käufer sein könnten und warum man unbedingt einen Stoppkurs beachten sollte, lesen Sie in der neuen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Schärferes Profil, steigende Kurse

Dieser DAX-Konzern will sich aufspalten. Die Pläne könnten weiter reichen als bisher gedacht. Warum das die Aktie noch antreiben sollte (S.30)



„Mach dich dreckig!“

Diese Baumarktkette steigert den Gewinn unerwartet deutlich. Die Aktie ist als defensiver Wachstumswert und zuverlässiger Dividendenzahler attraktiv (S.34)



Milliardendeal im Visier

Dieser Nutzfahrzeughersteller plant den Verkauf seiner Militärsparte, der mehr als ein Drittel des gesamten Unternehmenswerts bringen kann. Interessenten gibt es genug (S.44)



Lukrative Leitungen

Der Ausbau erneuerbarer Energien und neue, intelligente Netze sichern diesen Kabelherstellern auf Jahre hinaus Wachstum, die Aktien sind jetzt günstig zu haben (S.46)



Auf dem Weg zur Wirtschaftsmacht

Der indische Aktienmarkt war in den vergangenen Monaten unter Druck. Nun deutet sich jedoch eine Trendwende an. Eine günstige Gelegenheit für risikobereite Anleger (S.50)

Aktions-Abo: 3 Ausgaben BÖRSE ONLINE für nur 9,90 Euro!

Nutzen Sie jetzt das Aktions-Angebot von BÖRSE ONLINE und erhalten Sie 3 digitale Ausgaben zum Vorteilspreis von 9,90 Euro. Mit Deutschlands erstem Börsenmagazin bleiben Sie stets bestens informiert: Lesen Sie auf über 110 Seiten Markt- und Aktienanalysen, Charttechnik, Handelsstrategien und Trading-Modelle sowie regelmäßige Porträts und Interviews mit Branchenexperten und Unternehmenslenkern. Warten Sie nicht länger – sichern Sie sich Ihr Aktions-Abo noch heute!

Jetzt Aktions-Abo sichern