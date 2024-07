Rund 300000 Kunden eines bundesweit aktiven Geldinstituts können nur noch bis 30. August 2024 über Konten und Depots online Transaktionen tätigen. Diese Punkte sind nach Übernahme der Degussa Bank durch die OLB jetzt zu beachten

Der Hintergrund:

Die Degussa Bank wurde Ende April 2024 von der Oldenburgischen Landesbank (OLB) übernommen. Seit 23. Mai 2024 bietet die Degussa Bank keine Girokonten mehr für Neukunden an. Diese werden nun auf Kontenmodelle der OLB verwiesen.

Die Folgen für Bestandskunden:

Wer bei der Degussa Bank Bestandskunde ist, dem wurde Ende Mai 2024 schriftlich mitgeteilt, dass bestehenden Girokonten, Kredite und Spareinlagen ebenso wie das Internetbanking nicht fortgeführt werden, man aber „zu gleichwertigen oder vorteilhafteren Konditionen“ auf Produkte der OLB wechseln kann.

Zuteilung neuer Bankverbindungen:

Dafür wird Degussa Bank-Kunden von der OLB eine andere IBAN und BIC zugewiesen. Um einen „reibungslosen Übergang“ sicherzustellen, wird „regelmäßigen Zahlungspartnern“ die neue Bankverbindung automatisch mitgeteilt, Die Frist für eine Widerspruch gegen dieses Procedere wird für Degussa-Kunden bei Girokonten in den Schreiben bis zum 31. August 2024 terminiert. Wer dieses Recht wahrnimmt, muss den „Bankumzug“ selbst machen und entsprechenden Stellen seine neuen Kontodaten mitteilen.

Einstellung des Internet-Bankings:

Im Juli wurde den Degussa- Bestandskunden in einem weiteren Brief mitgeteilt, dass das "Internetbanking nur noch bis zum 30.8.2024, 17 Uhr wie gewohnt nutzbar und danach bis 2.9.2024 nicht erreichbar" sei. Das bedeutet: Nach dem 30. August können Kunden keine Aufträge mehr via Degussa-Internetbanking erteilen.

Lese-Modus für drei Monate:

Weiter heißt es in dem Schreiben: "Anschließend steht Ihnen das InternetBanking der Degussa Bank noch für drei Monate bis zum 30.11. 2024 im Lese-Modus mit den Dokumenten und Umsätzen bis 31.8.2024 zur Verfügung.“

Wie geht es weiter?

Die Marke „Degussa Bank“ wird vom neuen Eigentümer, hinter dem Finanzinvestoren wie Apollo Global Management stehen, voraussichtlich nicht fortgeführt – und dürfte somit langfristig vom Finanzmarkt verschwinden. Rechtlich soll die Degussa Bank Ende August rückwirkend zum Jahresbeginn 2024 auf die OLB verschmolzen werden. Da die jährliche Bilanzsumme dann die Schwelle von 30 Milliarden Euro überschreitet, wrid die OLB künftig von der Europäischen Zentralbank als "bedeutendes Geldinstitut" eingestuft – und deren direkter Aufsicht unterstellt. Dieser Wechsel bindet aktuell zusätzliche Ressourcen. Ein möglicher Börsengang der OLB ist damit wohl frühestens im Jahr 2025 zu erwarten.

