Tagesgeld bei Autobanken im Check: Wo gibt es die meisten Zinsen auf Sicht von einem Jahr?

Neben den klassischen Banken bieten auch die Autobanken Tagesgeldkonten an. Dabei bestehen aber deutliche Unterschiede bei den gezahlten Zinsen auf Sicht von einem Jahr. Grund: Bei einigen Banken sinken die Zinsen für Bestandskunden gegenüber denen für Neukunden massiv ab. Dazu kommt, dass es Unterschiede beim Zeitraum gibt, wann die Zinsen gut geschrieben werden, was den Zinseszins-Effekt beeinflusst. BÖRSE ONLINE hat für vier beliebte Autobanken ausgerechnet, was ein Sparer als Neukunde nach einem Jahr hätte, wenn er 10.000 Euro anlegt (etwaige Steuern, die ein Sparer auf Zinserträge leisten muss, bleiben dabei unberücksichtigt, Stand 07.07.2023).



1. VW Bank: Die VW Bank zahlt momentan 3,10 Prozent Zinsen für einen Zeitraum von sechs Monaten, danach fällt der Satz auf 1,05 Prozent (ab dem 10. Juli, bis dahin 0,65 Prozent). Die Zinsausschüttung erfolgt vierteljährlich. Zinsen (inklusive Zinseszins) nach 12 Monaten: 208,38 Euro, Betrag also 10208,38 Euro. Hier geht es direkt zum Angebot der VW Bank



2. Opelbank: Die Opelbank zahlt momentan 3,10 Prozent Zinsen für einen Zeitraum von neun Monaten, danach fällt der Satz auf 0,85 Prozent. Die Zinsausschüttung erfolgt monatlich. Zinsen nach 12 Monaten: 256,68 Euro, Betrag also 10.256,68 Euro. Hier geht es direkt zum Angebot der Opelbank



3. Renault Bank direkt: Die Renault Bank direkt zahlt momentan 3,30 Prozent Zinsen für einen Zeitraum von drei Monaten, danach fällt der Satz auf 2,30 Prozent. Die Zinsausschüttung erfolgt monatlich. Zinsen (inklusive Zinseszins) nach 12 Monaten: 257,99 Euro, Betrag also 10257,99 Euro. Hier geht es direkt zum Angebot der Renault Bank



4. BMW Bank: Die BMW Bank zahlt momentan 3,00 Prozent Zinsen sowohl für Neukunden als auch für Bestandskunden. Die Zinsausschüttung erfolgt jährlich. Zinsen nach 12 Monaten: 300,00 Euro, Betrag also 10300 Euro. Hier geht es zum Angebot der BMW Bank

Weitere Tagesgeld-Angebote mit bis zu 3,73 Prozent Zinsen finden Sie jetzt im BÖRSE ONLINE Tagesgeldvergleich





