Immobilienaktien sind aktuell die Stars an der Börse. Das sah lange Zeit ganz anders aus. Bei welchen Firmen sich der Einstieg jetzt noch lohnt.

Sie sind eine heiße Wette und wieder sehr gefragt: Immobilienaktien. Vor allem fallende Zinsen schieben die Titel an. Laut Angaben von Check24 liegen die bestmöglichen Zinsen für zehnjährige Baufinanzierungen effektiv bei 3,12 Prozent pro Jahr. Das sind 0,7 Prozentpunkte weniger als noch im Oktober. Der breit gefasste Stoxx Europe 600 Real Estate, der die Wertentwicklung des europäischen Immobiliensektors misst, legte innerhalb von zwei Monaten um rund 35 Prozent zu.

Für den Konzern LEG Immobilien gilt: Niedrige Leerstandsraten und die demografische Entwicklung in Städten mit einem unzureichenden und eher rückläufigen Angebot an Neubauten sorgen dafür, dass die Nachfrage hoch bleibt. Der Immobilienkonzern hat seinen Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen. Sollten die Zinsen länger fallen und sich der Immobilienmarkt weiter beleben, hätte LEG gute Chancen, noch Schulden abzutragen. Am Aktienkurs ist die Verbesserung bereits abzulesen: Innerhalb eines Jahres hat er sich mehr als verdoppelt. Und doch besteht noch Luft nach oben. Im kommenden Jahr wollen die Düsseldorfer ihre Ertragskraft weiter steigern.

Vier Immobilienaktien, zwei davon sind ein Kauf

Neben LEG Immobilien hat die Redaktion von BÖRSE ONLINE in einer ausführlichen Analyse drei weitere Immobilienaktien beleuchtet: Deutsche Wohnen, TAG Immobilien und Vonovia. Bei welchen der vier Titel ein Einstieg lohnt, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe.

In BÖRSE ONLINE lesen Sie jede Woche top Aktien-Empfehlungen aus Deutschland und der Welt. Seit 1987 vertrauen Anleger bei Investmententscheidungen auf BÖRSE ONLINE. Warum nicht auch Sie?

Lesen Sie die aktuelle Ausgabe jetzt direkt in unserem Aktionsangebot: Sie erhalten 3 digitale Ausgaben zum Vorteilspreis von 9,90 Euro. So verpassen Sie keine ausführlichen Analysen, interessanten Aktien und vielversprechenden Handelsstrategien mehr.

Sichern Sie sich das Angebot jetzt und profitieren Sie von über 35 Jahren Börsenexpertise.

In Deutschlands erstem Börsenmagazin lesen Sie alles über Markt- und Aktienanalysen, Charttechnik, Handelsstrategien und Trading-Modelle. Der umfassende Datenbank-Teil enthält rund 600 deutsche Aktien und zahlreiche Auslandstitel und liefert Ihnen detaillierte Kennzahlen für Ihre Investmententscheidung.

Jetzt testen

Zögern Sie nicht und bestellen Sie 3 digitale Ausgaben BÖRSE ONLINE jetzt zum Aktionspreis von 9,90 Euro.