Der Impfstoffhersteller steht kurz vor der wichtigen Zulassung eines neuen Vakzins und einer Meilensteinzahlung von 100 Millionen Dollar. Sehr risikobereite Anleger wagen eine Wette

Dem französischen Impfstoffhersteller trauten viele zu, den ersten Totimpfstoff gegen Corona auf den Markt zubringen. Allerdings verzögerte sich die Zulassung, den großen Reibach machten andere. Per saldo gab es zwar einen Umsatzsprung, die Kosten waren aber am Ende höher als die zusätzlichen Einnahmen. Entsprechend wild ging es beim Aktienkurs zu. In der Spitze wurden 2021 auch schon Kurse um 30 Euro gezahlt, dann ging es bis auf vier Euro nach unten. Zuletzt hat sich wieder ein Aufwärtstrend gebildet. Nicht zu Unrecht.

Das Unternehmen hat im Moment zwei zugelassene eigene Impfstoffe gegen Japanische Enzephalitis, eine Form der Hirnhautentzündung, und gegen Cholera. Dazu gibt es noch lizenzierte Wirkstoffe. Das Covid-Mittel spielt trotz eines Abnahmevertrags mit Bahrain keine große Rolle mehr. Der Impfstoffhersteller wird im laufenden Jahr rund 130 Millionen Euro umsetzen können und deutlich profitabel sein, werden die Aufwendungen für die Entwicklung neuer Wirkstoffe ausgeklammert.

Das große Potenzial liegt jedoch in der Pipeline.

