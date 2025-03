Der Internetriese steigert den Profit stärker als erwartet. Die gut gelaufene Aktie gibt anfängliche Zugewinne wieder ab

Es war ein Ausrufezeichen, das der chinesische Internetkonzern bei seiner Zahlenvorlage am Mittwoch setzte: Rund 6,5 Milliarden Euro Nettogewinn meldete Tencent für das Schlussquartal 2024, zum Vorjahr ein Anstieg um 90 Prozent. Analysten hatten im Schnitt nur 5,6 Milliarden Euro erwartet. Der Umsatz wuchs im Jahresendspurt um elf Prozent und lag damit leicht über den Schätzungen.



Konzernlenker Ma Huateng, bekannt als Pony Ma, verwies auf KI-gestützte Verbesserung bei der Werbeplattform, höhere Aktivitäten bei Video-Accounts sowie Zuwächse bei etablierten Computerspielen. Der wichtigste Geschäftsbereich „Value-Added Services“ (VAS) wuchs im Schlussquartal um 14 Prozent. Dazu gehören die im In- und Ausland vertriebenen Videospiele sowie soziale Netzwerke wie die im Reich der Mitte omnipräsente Super-App WeChat. Das Wachstum von 23 Prozent im heimischen Spielegeschäft war derweil auch auf eine niedrige Vergleichsbasis aus dem Vorjahr zurückzuführen. Auch die weiteren Bereiche wie das Werbegeschäft verzeichneten Zuwächse.



Für das Gesamtjahr 2024 wies Chinas wertvollster Börsenkonzern ein Umsatzwachstum von 8,4 Prozent aus. Der Jahresüberschuss stieg um rund 68 Prozent und übertraf damit die Schätzungen. Investoren profitieren von einer steigenden Dividende, Tencent hebt die Ausschüttung um fast ein Drittel an.



Welches Kursziel Analysten für Tencent aufrufen, wie es um Gewinnmitnahmen steht und wie sich Tencent beim Thema KI positioniert, lesen Sie in der neuen Ausgabe von €uro am Sonntag – DER Finanzzeitung mit dem MEHR am Wochenende!

Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

Die Steine kommen ins Rollen

Verschiedene Kandidaten für einen Börsengang in diesem Jahr treiben die Vorbereitungen mit Hochdruck voran. Es gibt aber auch Dämpfer zu verzeichnen (S.6)



Crash bei türkischen Aktien

Es gibt erneut politisches Chaos in der Türkei. Das lässt die Aktienkurse und die Lira einstürzen, denn Investoren haben Sorge um die weitere Entwicklung (S.8)



Wem gehört eigentlich das Gold der Welt?

Die Krisenanlage wird aktuell immer beliebter und steigt massiv im Kurs. Allerdings steht die Anlage sowohl bei Staaten als auch bei Anlegern unterschiedlich hoch in der Gunst (S.39)



Turbulenzen als Kurstreiber

Die Aktien von Deutsche Börse, Euronext und Co jagen von Rekord zu Rekord. Mit ihren speziellen Geschäftsmodellen profitieren sie von Trump-Chaos und Volatilität (S.42)



€uro am Sonntag: Über 25 Prozent sparen im Aktionsabo!

Behalten Sie die Börsenwoche stets im Blick: €uro am Sonntag zeigt Ihnen, was die Märkte bewegt und was das für Ihr Geld bedeutet. Pünktlich zum Sonntag erhalten Digitalabonnenten ein zusätzliches Update mit allen relevanten News nach Redaktionsschluss sowie den Schlusskursen aus Deutschland und den USA in Euro.



Testen Sie noch heute 3 digitale Ausgaben €uro am Sonntag im Aktionsabo zum Vorteilspreis von 9,90 Euro. Sie sparen über 25 Prozent.

Digitalabo mit Update testen