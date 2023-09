Die wirtschaftspolitische Neuausrichtung des Landes hat einen Dauerboom ermöglicht. Indiens Wirtschaft wächst 2023 um 6,1 Prozent und ist schon jetzt auf US-Dollar-Basis die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt.

Die Langfristprognose lässt ebenfalls aufhorchen. Bis 2047, dem hundertsten Jahrestag der politischen Unabhängigkeit Indiens, dürfte sich laut CII das Bruttoinnlandsprodukt vom jetzigen Niveau aus verachtfachen. Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Dynamik sprach Regierungschef Modi in seiner 90-minütigen Live-Ansprache an die Nation in Neu-Delhi am 15. August, dem indischen Nationalfeiertag, selbstbewusst vom „unstoppable India“ — vom unaufhaltsamen Indien.

Als Anleger können Sie von der Entwicklung Indiens profitieren und die jüngsten und absehbaren Trends in ihrem Depot berücksichtigen. Auf den ersten Blick wirken die in Deutschland handelbaren indischen Bluechips zugegebenermaßen relativ teuer. So liegt etwa das aktuelle marktweite Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei knapp 24. Dies relativiert sich indes angesichts des absehbaren Umsatz- und Gewinnwachstums in den kommenden Jahren.

3 aussichtsreiche Investments

Im Bankensektor gilt die HDFC Bank, nach Marktkapitalisierung inzwischen das drittgrößte Börsenunternehmen Indiens, als führend. Vor Kurzem fusionierte sie mit ihrem auf Immobilienfinanzierung spezialisierten Schwesterkonzern HDFC. Die Bank mit Hauptsitz in Mumbai zählt nun nach Börsenwert zu den 10 größten Finanzinstituten weltweit, spielt also in einer Liga mit Giganten wie der Bank of America und der Bank of China. Die Eigenkapitalrenditen liegen bei HDFC Bank in der Regel in der Spanne von 16 bis 22 Prozent, weit über den Vergleichswerten deutscher Banken. Die Redaktion von BÖRSE ONLINE spricht hier eine klare Kaufempfehlung aus und rechnet mit einem Kursanstieg von knapp 20 Prozent.

Neben der HDFC Bank hat die Redaktion zwei weitere aussichtsreiche Investments recherchiert: Die State Bank of India und Reliance Industries. Wie die Kurschancen bei diesen beiden Werten sind, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von BÖRSE ONLINE.

