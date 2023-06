Neben dem DAX-Wert Infineon gibt es einen weiteren großen Profiteur des aktuellen Elektromobilitätstrends. Das Unternehmen ist sehr gut aufgestellt, um Themen wie die Digitalisierung und die Automation bei der Produktion zu besetzen

Die Zahlen sprechen für sich: Nahezu jeder Bereich des Unternehmens wächst im Moment zweistellig, die höchste Dynamik ist vor allem aber bei Produkten für die Automobilindustrie zu verzeichnen. In diesem Bereich legten die Umsätze im ersten Quartal um mehr als 40 Prozent zu. „Die Aufstellung als breit aufgestellter Lieferant in Auto- und Industriemärkten zahlt sich aus“, so der CEO.

Laut Analystenaussagen sind die Kapazitäten bis weit ins kommende Jahr ausgelastet, weshalb die gute Entwicklung anhalten dürfte. Weil das Unternehmen früher immer wieder starken Schwankungen unterlag, wird die Aktie mit hohem Abschlag etwa zum deutschen Wettbewerber gehandelt. Der ist gemessen an der Marge und Bilanzqualität nicht gerechtfertigt: Das Aufholpotenzial beträgt 40 Prozent.

Um welches Unternehmen es sich handelt und wie die Redaktion von BÖRSE ONLINE das weitere Kurswachstum einschätzt, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe.

BÖRSE ONLINE zum Vorteilspreis

Lesen Sie die aktuelle Ausgabe von BÖRSE ONLINE jetzt gleich im BÖRSE ONLINE Kennenlernangebot zum Vorteilspreis und profitieren Sie von über 35 Jahren Börsenerfahrung: Sie erhalten 12 digitale Ausgaben für 45,00 Euro statt regulär 64,80 Euro.

Jetzt einsteigen

Mit BÖRSE ONLINE sind Sie bestens informiert: Lesen Sie auf über 110 Seiten Markt- und Aktienanalysen, Charttechnik, Handelsstrategien und Trading-Modelle sowie regelmäßige Porträts und Interviews mit Meinungsführern und Unternehmenslenkern. Der umfassende Datenbank-Teil enthält rund 600 deutsche Aktien und zahlreiche Auslandstitel und liefert Ihnen detaillierte Kennzahlen für Ihre Investmententscheidung.

Lernen Sie BÖRSE ONLINE jetzt kennen und sichern Sie sich 12 digitale Ausgaben zum Vorteilspreis.