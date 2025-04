Staatsausgaben in Billionenhöhe sowie Zölle und Gegenzölle drohen die Geldentwertung wieder zu beschleunigen. Wie Ihr Depot inflationssicher wird

Deutschland verschuldet sich im großen Stil, wird sich in den nächsten Jahren rund eine Billion Euro leihen, um die Infrastruktur zu flicken, wieder verteidigungsfähig zu werden und die überteuerte Energiewende weiterzutreiben. Da die neue Regierungskoalition Reformen vermeidet, weitet die Bundesrepublik auch die Ausgaben für Rente sowie Kranken- und Pflegeversicherung stetig auf Pump aus. Zugleich brechen in Europa alle Schuldendämme, da der bisherige Stabilitätsanker Deutschland entfällt. Die zusätzliche Nachfrage bringt die Preise ins Laufen, und das in einem Land, dessen Fachkräftemangel sich durch die Verrentungswelle bei den Babyboomern in den nächsten Jahren massiv verschärfen wird. Das Tief bei den Inflationsraten liegt schon wieder hinter den Bundesbürgern.



Und als wäre das alles nicht genug, führt in der neuen globalen Welt-Unordnung die immer stärkere Fragmentierung der Weltwirtschaft zu weiteren Preissteigerungen, angetrieben vom unberechenbaren US-Präsidenten und Zoll-Liebhaber Donald Trump. Handelspartner der Vereinigten Staaten wie die EU-Länder, China oder die Nachbarn Mexiko und Kanada halten mit eigenen Zöllen dagegen — ein Handelskrieg droht.

Die €uro-Redaktion stellt sich diesen Themen in einer groß aufgelegten Titelstory auf über 30 Seiten.

Zudem erläutern wir detailliert die Preismacht von Unternehmen, zeigen auf, welche Firmen Profiteure der Sonderausgaben für Infrastruktur sind, verraten Dividendensteigerer, die Preisgefahren weniger bedrohlich machen. Im Rohstoffsektor zeigen wir ETFs und Fonds für strategische Gewinne auf und gehen natürlich auch auf den Inflationsgewinner Gold ein. Bitcoin, Anleihen und Private Equity kommen in der Abhandlung ebenfalls nicht zu kurz und zu guter Letzt stellen wir Ihnen ein Inflations-Schutzdepot vor mit 10 Prozent Renditechance p.a.

Dies alles verrät, wie Sie auch in rauen Zeiten den realen Wert Ihres Vermögens erhalten und steigern können: jetzt in der ausführlichen Inflationsanalyse in der neuen Ausgabe von €uro.





Zur neuen Ausgabe

Weitere Themen im Heft:

MSCI World – kaufen oder verkaufen?

Wer einen MSCI World ETF besitzt, musste jüngst kräftige Kursverluste hinnehmen. €uro sagt, was Anleger jetzt tun können (S.67)



Allzeit abwehrbereit

Hightech-Systeme zur Luftabwehr oder Hyperschallraketen sind essenziell für Europas militärischen Schutzschild. Drei Aktien, die man auf dem Radar haben sollte (S.72)



„Big Pharma will keine Risiken“

Christian Koch, Leiter des Anlageteams bei BB Biotech, über Übernahmestrategien großer Medizinkonzerne, neue Therapien und Börsenchancen des Sektors (S.76)



Vor der Flimmerkiste

Immer mehr Portale buhlen um Publikum. Der Markt ist im Umbruch, und die Grenzen zwischen Fernsehen und Streaming verschwimmen. Wo Anleger jetzt genau hinsehen (S.80)



Entspannt verdienen

Die Tabakbranche wird streng reglementiert. Dem Erfolg eines Unternehmens schadet das nicht. Für Dividendenfans ist die Aktie ein Genuss (S.84)

€uro-Leser wissen mehr

Was die Märkte bewegt, welche Investmentstrategien Erfolg versprechen und wie Sie bares Geld sparen. Sie kennen €uro noch nicht?

Dann testen Sie das Monatsmagazin jetzt im Probeabo:

Lesen Sie 3 digitale Ausgaben €uro für 17,50€ statt regulär 26,70€.

Jetzt testen