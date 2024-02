Die ING hat ihren Zinssatz für Neukunden zuletzt deutlich gekürzt, für Bestandskunden allerdings ein kurzfristiges und attraktives Angebot ausgerufen. So können sich Sparer jetzt hohe Tagesgeld-Zinsen bei der ING sichern:

In der vergangenen Woche strich die ING ihren Zinssatz für Neukunden von 3,75 Prozent auf 3,3 Prozent zusammen, was dazu führte, dass die in Deutschland so beliebte Bank im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich deutlich abgeschmiert ist. Allerdings bietet das Geldhaus jetzt für seine Bestandskunden eine attraktive Aktion:

ING Bestandskunden können sich hohe Tagesgeld Zinsen sichern

Denn während 3,3 Prozent Tagesgeld Zinsen für Neukunden definitiv nicht das höchste Angebot sind, sind sie es für Bestandskunden allemal. So können sich ING-Kunden vom 02.02. bis 23.02. die hohen Zinsen sichern, indem sie frisches Geld auf ihr ING Extra-Konto einzahlen. Das Kapital wird dann vom 01.03. bis 01.08. mit 3,3 Prozent bis 250.000 Euro verzinst. Die Einlagensicherung gilt bis 100.000 Euro.

Wichtig ist dabei:

- es muss sich um neue Geldeinzahlen von einem nicht ING-Konto handeln.

- Alle Ein- und Auszahlungen werden verrechnet.

- Das Angebot gilt nicht für Kunden, die in den letzten sechs Monaten ihr Extra-Konto eröffnet haben oder schon einen Aktionszins erhalten.

Hier geht es zum Angebot

Besser als ING Tagesgeld: Diese Banken sind eine Alternative

Dementsprechend können sich Anleger ohne großen Aufwand bei der ING nochmal attraktive Zinsen aus der Sicht von Bestandskunden sichern. Wer aber gerne ein Tagesgeld mit höherer Verzinsung hätte, der kann einen Blick auf diese drei Neukundenangebote mit deutscher Einlagensicherung oder den BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich:

1822direkt Tagesgeld

Zinsen: 3,60 Prozent

Einlagensicherung: Deutschland

Aktionszeitraum: Sechs Monate

Hier geht es zum Angebot

Comdirect Tagesgeld

Zinsen: 3,75 Prozent

Einlagensicherung: Deutschland

Aktionszeitraum: Sechs Monate

Hier geht es zum Angebot

Volkswagen Bank Tagesgeld

Zinsen: 3,80 Prozent

Einlagensicherung: Deutschland

Aktionszeitraum: Sechs Monate

Hier geht es zum Angebot

Lesen Sie auch:

Das bietet die DKB ab heute Kunden anstatt von 3,5 Prozent Tagesgeld Zinsen

Oder:

ING Tagesgeld: Jetzt fallen die Zinsen bei einer von Deutschlands beliebtesten Banken