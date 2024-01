Bei der ING bekommen Sparer mehrere Angebote für die Laufzeit ein Jahr - aber welches ist das beste?

Der Anlagezeitraum von einem Jahr ist ziemlich beliebt. Von der ING (ehemals ING Diba) gibt es für ein Jahr Laufzeit zwei Möglichkeiten: Festgeld oder Sparbrief. Bei beiden Produkten ist der Zinssatz für ein Jahr fixiert. Daneben können Sparer auch Tagesgeld (das sogenannte „Extra-Konto“) setzen. Für Neukunden ist hier für einen Zeitraum von sechs Monaten ein fester Zinssatz garantiert, danach fällt er auf den Satz für Bestandskunden. Dieser Bestandskundensatz ist jedoch nicht garantiert und kann sich im Prinzip täglich ändern.



1. Festgeld. Die ING zahlt für die Laufzeit ein Jahr bei ihrem Festgeld einen Zinssatz von 2,75 Prozent p.a. Die Zinsausschüttung erfolgt am Ende der Laufzeit. Zinsen nach 12 Monaten: 275 Euro.



2. Sparbrief. Noch wenigen Wochen zahlte die ING 3,75 Prozent Zinsen für den Sparbrief mit einer einjährigen Laufzeit. Nun liegt der Zinssatz aber nur noch bei 2,75 Prozent - und damit auf gleicher Höhe wie beim Festgeld. Beide Produkte unterscheiden sich für Sparer nur marginal. Entscheidend dürfte deswegen sein, welchen Betrag ein Sparer anlegen möchte. Die Mindestanlage beim Festgeld liegt bei 10.000 Euro, maximal kann bis zu einer Million Euro angelegt werden. Den Sparbrief gibt es schon ab einer Einlage von 2.500 Euro, dafür können maximal 500.000 Euro angelegt werden.



3. Tagesgeld: Die ING zahlt momentan 3,75 Prozent Zinsen p.a. für einen Zeitraum von sechs Monaten, danach fällt der Satz auf 1,25 Prozent. Es gibt keine Mindestanlage, maximal können 100.000 Euro zu dem Zinssatz angelegt werden. Das entspricht einem durchschnittlichen Zinssatz von 2,50 Prozent p.a. . Zinsen nach 12 Monaten: 250,00 Euro. Hier geht es direkt zum Angebot der ING.



Damit gibt es für einen Sparer, der sein Geld für ein Jahr bindet, bei der ING keinen wirklichen Spitzenreiter. Das war noch vor ein paar Wochen anders gewesen, da war der Sparbrief dank der damals höheren Zinsen die beste Variante. Für die meisten Neukunden dürfte nun das Tagesgeld am attraktivsten sein Zwar gibt es dort 0,25 Prozent weniger Zinsen in einem Jahr, dafür ist das Geld täglich verfügbar. Für Bestandskunden gilt das aber nicht, denn sie bekommen nur 1,25 Prozent Zinsen. Sie sollten auf das Festgeld oder den Sparbrief ausweichen.



Alle Angebote weisen die gleiche Sicherheit auf. Die ING unterliegt der gesetzlichen deutschen Einlagensicherung, die pro Kunde Einlagen bis zu einer Höhe von 100000 Euro absichert. Darüber hinaus ist die Direktbank mit Sitz in Frankfurt am Main dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. angeschlossen und sichert so Einlagen bis zu einer Höhe von fünf Millionen Euro ab.





